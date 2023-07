Iseo: al lido Sassabanek sport, divertimento e tre sere col jazz

giovedì, 6 luglio 2023

Iseo (Brescia) – E’ entrata nel vivo la stagione estiva al lido Sassabanek di Iseo (Brescia). L’estate è il momento migliore per organizzare camp all’aperto in mezzo alla natura, attività sportive e giornate di team building.

Il lido Sassabanek, che si affaccia sul lago d’Iseo con un colpo d’occhio eccezionale, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all’insegna della tranquillità, divertimento e lontano dal caos e smog delle grandi città. Alla tranquillità del parco a lago, possiamo aggiungere l’utilizzo delle piscine e le proposte sportive, oltre al servizio di ristorazione, anche personalizzato.

Per trascorrere una splendida estate è possibile praticare sport al lido Sassabanek: piscine climatizzate, campi da tennis, e ogni giorno divertimento per bambini, famiglie, giovani e meno giovani, quindi acquagym il lunedì, mercoledì e giovedì e acqua dance.

JAZZ, IL GRANDE APPUNTAMENTO DEL WEEKEND

Nel prossimo weekend a Sassabanek ci sarà l’appuntamento col jazz: l’apertura dell’evento alle 21 di venerdì 7 luglio, che proseguirà sabato 8 e domenica 9 luglio, sempre alle 21. Nella tre serate il pubblico potrà partecipare a tre diversi concerti in cui suoneranno tre band di musicisti targati “Siena Jazz”: Esmeralda Sella Trio; Lorenzo Simoni 4tet e Alessandro Presti 5tet. L’ingresso è gratuito.

Info per eventi e serate: 030 980603

di A. P.