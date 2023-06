“Io Emanuela”, monologo teatrale in ricordo delle vittime di mafia a Brescia

mercoledì, 7 giugno 2023

Brescia – “Io Emanuela” in ricordo delle vittime di Mafia, attraverso la cultura della Legalità. Questa sera – mercoledì 7 giugno alle 21 all’auditorium Santa Giulia di Brescia, andrà in scena il monologo Teatrale “Io Emanuela”.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito degli interventi volti a favorire la comprensione del concetto di partecipazione alla “Cultura della Legalità”, vuole diffondere la conoscenza di alcuni fenomeni di illegalità .

Un evento sostenuto dall’Università degli Studi di Brescia, con il Patrocinio del Comune di Brescia e della Fondazione Brescia Musei.

La rappresentazione teatrale, tratta dal romanzo di Annalisa Strada, diretta dalla regia di Sara Poli e dal monologo dell’attrice Laura Mantovi, mette in scena la storia di Emanuela Loi, giovane poliziotta sarda, che morì nell’attentato al giudice Borsellino. Attraverso la sua vita racconta il nostro passato recente, fatto di omicidi e processi, di quella guerra interminabile tra Stato e mafia, la storia di tutti quei cittadini che hanno lottato e ancora lottano.