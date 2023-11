Intitolato a Ennio Franceschetti laboratorio dell’istituto Castelli di Brescia

domenica, 5 novembre 2023

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Intitolato a Ennio Franceschetti, fondatore di Gefran, uno dei propri laboratori dedicati all’attività formativa degli studenti all’istituto Castelli di Brescia.

L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Castelli, che ha scelto di intitolare il laboratorio all’imprenditore per la sua figura di industriale illuminato, con una storia fatta di visione e passione, di innovazione attraverso la ricerca della competenza e soprattutto di coraggio, nel panorama manifatturiero nazionale .

Diplomato nel 1963 come perito industriale presso lo stesso Istituto Castelli, dopo aver creato Gefran alla fine degli anni ‘60, Ennio Franceschetti ha guidato la società per oltre cinquant’anni conducendola in un percorso di crescita e internazionalizzazione che ha visto l’azienda stringere forti e proficue relazioni con il tessuto universitario, quotarsi in Borsa Valori di Milano, ed espandersi in Italia e all’esterno. La sua opera ha dato vita ad un gruppo industriale che oggi conta 660 dipendenti, operante in diversi paesi e i cui prodotti sono commercializzati in tutto il mondo con un giro d’affari consolidato che ha superato, nel 2022, i 134 milioni di euro.

Il laboratorio di automazione elettronica “Ennio Franceschetti” era stato inaugurato nel 2016, dopo esser stato completamente rinnovato ed equipaggiato con 30 PLC industriali Gefran per la gestione ed il monitoraggio dei processi industriali. A quest’opera di aggiornamento aveva contribuito anche la Fondazione Castelli, il cui obiettivo è quello di favorire e rilanciare la formazione tecnica nel territorio, riallacciando la collaborazione fra il mondo dell’imprenditoria e la scuola, e supportando le istituzioni scolastiche del territorio attraverso la donazione di macchinari utili all’insegnamento delle materie tecniche.

Gefran è una multinazionale italiana specializzata nella progettazione e produzione di sensori, strumentazione per il controllo di processi industriali e sistemi per l’automazione. Competenza, flessibilità e qualità dei processi sono i fattori distintivi di Gefran nella realizzazione di strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi ambiti industriali, con un know-how consolidato nei settori della plastica, metallo, carta e trattamento termico. Tecnologia, innovazione e versatilità rappresentano il valore aggiunto delle soluzioni firmate Gefran: sensori, piattaforme di automazione, regolatori e controllori di potenza concepiti per favorire l’efficienza dei processi produttivi, anche in chiave energetica. L’azienda conta circa 650 dipendenti, di cui oltre 400 in Italia e consolidate collaborazioni con centri di ricerca e università nazionali ed internazionali. Gefran opera sui principali mercati internazionali attraverso 8 siti produttivi, in Italia, Brasile, Cina, India, Svizzera e Stati Uniti. A queste si aggiungono 13 organizzazioni commerciali e gli oltre 80 distributori internazionali per un supporto commerciale globale.