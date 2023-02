Intesa tra Riva del Garda Fierecongressi e la Fiera di Valladolid

mercoledì, 8 febbraio 2023

Riva del Garda (Trento) – Riva del Garda Fierecongressi accoglie con entusiasmo i nuovi partner spagnoli della Fiera di Valladolid. L’incontro si è svolto durante la 47esima edizione di Hospitality, il Salone dell’Accoglienza in corso fino a domani a Riva del Garda (Trento) ed ha consentito di dare nuovo seguito all’accordo recentemente sottoscritto tra i due enti fieristici.

“Questa collaborazione si inserisce nella nostra strategia di crescita e di sviluppo internazionale e siamo molto felici di aver potuto accogliere i nostri nuovi partner in questi giorni di fiera” – ha dichiarato il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini, sottolineando come “questa visita rappresenti un’ulteriore tappa di un percorso che ci consentirà di lavorare insieme per dare vita a nuove attività puntando allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione di nuovi progetti per entrambi i mercati”.

L’incontro ha visto una nutrita partecipazione di rappresentanti dei due enti fieristici, di enti istituzionali e associazioni di categoria territoriali: presenti Víctor Caramanzana, presidente Camera di Commercio di Valladolid e di Fiera di Valladolid; María Robles, segretario Generale Camera di Commercio di Valladolid; Rafael Hernández, rappresentante del Consiglio della città di Valladolid, assessorato al Turismo e Cultura e Direttore dell’Organizzazone della fiera FIBAR; Alberto Alonso, direttore generale della Fiera di Valladolid, Iñigo Punzano, responsabile Eventi di terzi della fiera di Valladolid; Gianni Bort, presidente Camera di Commercio di Trento; Luca Rigotti e Graziano Rigotti, vice Presidente Camera di Commercio di Trento; Silvio Rigatti, presidente Garda Dolomiti Spa; Alberto Bertolini, vice Presidente ASAT Provincia di Trento; Petra Mayr, presidente ASAT Alto Garda e Ledro; Enzo Bassetti, vice Presidente UNAT Unione Albergatori; Claudio Miorelli, presidente Confcommercio Alto Garda e Ledro.

Dopo una presentazione illustrata dai rappresentanti delle rispettive Camere di Commercio, è emersa una particolare analogia tra la regione di Castilla y León e la provincia di Trento, sia dal punto di vista della popolazione e del Pil (se nel paese iberico siamo a 530.000 abitanti con un reddito pro-capite di 27.000 euro, a Trento risultano 550.000 abitanti con 36.900 euro di reddito pro-capite), sia dal punto di vista delle peculiarità agroalimentari con le 5 denominazioni d’origine vitivinicola per Castilla y León e le 6 del nostro territorio.

In tale quadro è emersa la volontà di sviluppare scambi economici territoriali, oltre a prevedere la reciproca partecipazione agli eventi di entrambi gli enti fieristici, come avvenuto in ultimo ad Hospitality che proprio in questi giorni ha accolto speaker delegati della fiera dedicata al bartending Fibar di Valladolid all’interno del programma formativo della 47esima edizione di Hospitality.