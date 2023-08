Intesa sulla palestra I.I.S. Pascal-Mazzolari di Manerbio

venerdì, 18 agosto 2023

Manerbio (Brescia) – È stato siglato il protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia e il Comune di Manerbio per la realizzazione di una nuova palestra presso l’Istituto Superiore “Pascal-Mazzolari”.

“La realizzazione della nuova palestra all’Istituto Pascal di Manerbio – ha dichiarato il Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica e all’Istruzione, Filippo Ferrari – si aggiunge ai lavori di manutenzione straordinaria che stiamo realizzando nella scuola con un investimento di oltre un milione di euro. Grazie ai fondi del PNRR, alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e alla capacità dei professionisti del Settore dell’Edilizia Scolastica della Provincia, capaci di mettere rapidamente a terra progettazione e fase esecutiva di ben 39 cantieri in contemporanea, anche il Pascal sarà presto rinnovato e dotato di nuove infrastrutture scolastiche”.

Il costo della nuova palestra ammonta a 2 milioni e mezzo di euro di cui 2,1 milioni in carico alla Provincia – in gran parte finanziati dal PNRR – e 400mila al Comune di Manerbio. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Paolo Vittorielli – per l’accordo raggiunto con la Provincia, che porterà a Manerbio non solo una palestra a servizio dell’Istituto scolastico, ma anche una struttura sportiva di altissimo livello a disposizione di tutte le associazioni della nostra città”.

L’ investimento compartecipato si concretizzerà in una palestra con alti criteri di efficientamento energetico e munita di tutte le certificazioni Coni. “L’accordo – ha concluso Vittorielli – prevede, inoltre, l’utilizzo gratuito in orario extrascolastico per il Comune sia della nuova struttura sia della palestra preesistente e dell’aula magna, per un periodo di almeno 10 anni, garantendo così una prospettiva di sviluppo al mondo sportivo e culturale manerbiese”.