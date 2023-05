domenica, 14 maggio 2023

Toscolano Maderno – La strada statale 45bis “Gardesana Occidentale” è provvisoriamente chiusa al traffico, a Toscolano Maderno (Brescia), per consentire l’esecuzione di un intervento ad una tubazione dell’acquedotto. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. Si sono formate code per consentire l’intervento in una giornata festiva che, pur con il maltempo, registra presenze di turisti.