Interventi sulla rete idrica di Darfo Boario Terme, le opere

giovedì, 14 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Interventi sulla rete idrica a Darfo Boario, il gestore del ciclo idrico ha avviato la manutenzione straordinaria sulla rete della città della Valle Camonica.

A Montecchio, dopo la segnalazione del 29 febbraio, riguard ante la problematica di acqua sporca erogata dai rubinetti, Acque Bresciane ha comunicato che è stata causata da un intervento di adeguamento in corso presso il serbatoio Fontanelli, per il rifacimento dell’armamento idraulico ammalorato in seguito alla rimessa in funzione del quale si è verificata una inversione di flusso con distacco di materiale accumulato negli anni all’interno delle tubazioni in acciaio ed intorbidimento dell’acqua. L’inconveniente è stato superato e i campionamenti eseguiti in diversi punti di rete, via Mazzini, piazza del Porto e Matteotti, piazzetta Pellalepre, piazza Sant’Anna, via Tezze, Pesegata e Razziche, hanno dato esito negativo alla presenza di enterococchi e coliformi.

Altri interventi sulla rete idrica di Darfo Boario sono stati il ripristino della tubazione sulla ciclopedonale e il rifacimento dell’impianto di sollevamento di piazza del Porto.