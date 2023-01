Interventi sui ponti lungo la Sp9, un milione dalla Provincia di Brescia

giovedì, 19 gennaio 2023

Gargnano (Brescia) – Interventi sui ponti lungo la Sp9, la Provincia di Brescia destina più di un milione alla Comunità Montana Parco Alto Garda.

La Provincia di Brescia ha siglato un protocollo d’intesa con la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per finanziare importanti interventi di rinforzo strutturale dei ponti posti lungo la Sp 9 “Gargnano – Magasa”.

Il progetto prevedeva la sistemazione di marciapiedi pericolanti dei ponti posti lungo la Sp 9 “Gargnano – Magasa”, per un costo complessivo di 2.5 milioni di euro a carico di Regione Lombardia, è stato ora integrato con un ulteriore finanziamento di oltre un milione di euro a carico della Provincia.

L’integrazione si è resa necessaria a seguito di indagini da parte della Provincia che, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, ha individuato criticità tali da imporre una una riabilitazione strutturale per la messa in sicurezza degli stessi.

“Continua il lavoro dell’Ente Provincia – sostiene il consigliere delegato al Lavori Pubblici della Provincia di Brescia – per quanto concerne il monitoraggio e la manutenzione di ponti e viadotti. Si tratta, in questo caso, di interventi fondamentali non solo per garantire il risanamento dei manufatti, ma anche per valorizzare la vocazione turistica della zona”.