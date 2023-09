Interventi di recupero di tronchi e ramaglie sul lago d’Iseo

sabato, 9 settembre 2023

Iseo (Brescia) – Lago d’Iseo: interventi di recupero del materiale flottante sullo specchio d’acqua. L’amministratore unico di MPL, Marco Terzi: “Recuperate diverse tonnellate di materiale, che verrà poi recuperato in progetti ambientali”.

Da diversi giorni, nella zona dell’alto lago d’Iseo, sono all’opera i battelli spazzino dell’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro: stanno recuperando tutto il materiale flottante sulla superficie dell’acqua, trascinato a valle dal fiume Oglio durante i temporali delle scorse settimane.

“Non è ancora dato sapere quanto sia stato recuperato – ha spiegato Marco Terzi, amministratore unico di MPL, che per conto di Autorità di Bacino Lacuale sta svolgendo il lavoro nell’alto Sebino – ma di certo si tratta di diverse tonnellate. Gli operai stanno lavorando con l’ausilio di due battelli, e stanno ripulendo le spiagge della zona. Tronchi, ramaglie ed altro materiale possono essere pericolosi per la sicurezza della navigazione: è quindi importante intervenire in modo tempestivo”.

Nel 2021 furono 500 le tonnellate di materiale recuperato, trascinato a valle dall’Oglio durante il periodo di forti piogge, mentre nel 2022 i dati furono minori, a causa del prolungato periodo di siccità: l’Autorità di Bacino ha stimato che, mediamente in un anno, il materiale legnoso stoccato si aggira sulle mille tonnellate.

Quanto raccolto dai battelli, è stato portato nell’area del porto in località Pizzo di Costa Volpino: da qui verrà trasportato in un’isola ecologica a Chiari per lo smaltimento. “Non tutto il legname verrà però smaltito – ha chiuso Terzi – perché, in continuità con un progetto regionale avviato lo scorso anno, verranno create delle fascine da posizionare sul fondale del basso lago d’Iseo e nel lago di Endine: serviranno al riparo ed alla riproduzione di alcune specie ittiche, in modo particolare del pesce persico reale, luccio, anguilla e scardola”. I lavori nell’alto Sebino termineranno entro la metà del mese.