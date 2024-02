Interventi di potatura e taglio piante sulla statale 42 del Tonale

lunedì, 19 febbraio 2024

Endine Gaiano (Bergamo) – Proseguono le opere di potatura e taglio piante ai lati della statale 42 del Tonale tra Casazza ed Endine Gaiano.

L’impresa Cosepi di Colere, che ha in appalto le opere, ha avviato i primi interventi la scorsa settimana tra Casazza e Ranzanico, con l’istituzione dalle 8:30 alle 16:30 di un cantiere mobile per regolare il traffico a senso unico alternato: i disagi sono stati finora limitati, da oggi l’attività si concentrerà tra Ranzanico ed Endine. Oltre alla potatura delle piante, saranno anche abbattute una decine di piante malate. Per le auto e moto, non per i mezzi pesanti, c’è anche un’alternativa: la strada che costeggia il lago d’Endine dalla parte di parte di San Felice.