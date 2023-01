Interreg Italia-Austria 2021-27: presentazione dei progetti 

sabato, 21 gennaio 2023

Bolzano – Interreg Italia-Austria 2021-27: al via la presentazione dei progetti. Da oggi e fino al prossimo 19 aprile possono essere presentate le proposte di progetto nel quadro del programma UE Interreg Italia-Austria VI-A 2021-27 che ha una dotazione complessiva di 91,4 milioni di euro.

Le proposte di progetto possono essere presentate nell’ambito delle seguenti priorità: 1. innovazione e impresa, 2. cambiamento climatico e biodiversità, 3. turismo sostenibile e turismo culturale e 5. riduzione delle barriere transfrontaliere.

Nell’ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Austria nel periodo 2021-2027, sono disponibili 91,4 milioni di euro di fondi per il finanziamento di progetti transfrontalieri (80% FESR UE + 20% cofinanziamento nazionale di Italia e Austria). L’area di cooperazione comprende le province del Tirolo, Carinzia e Salisburgo, nonché la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel Primo avviso saranno messi a disposizione fondi FESR per un totale di 23,5 milioni di euro. I beneficiari delle sovvenzioni possono essere Aziende, Cooperative, Società pubbliche o private, nonché Enti Regionali, Associazioni, Istituti di ricerca. Le domande di progetto devono essere presentate attraverso il sistema di gestione elettronica CoheMON; si raccomanda un contatto tempestivo con gli uffici di coordinamento regionali competenti.

“I progetti Interreg cambiano la vita delle persone grazie alle mani che raggiungono i partner e superano le frontiere in Europa, sono un’espressione dei bisogni delle popolazioni locali e un messaggio di solidarietà ed empatia”, ha dichiarato Slawomir Tokarsi, direttore della Direzione Regio della Commissione europea, in occasione dell’evento di avvio del programma il 25 novembre 2022 a Plan de Corones.

Le informazioni sul programma di cooperazione in generale, e specificamente in relazione al Primo avviso, saranno rese disponibili a tutte le parti interessate durante i Webinar del 24 gennaio 2023, dalle 9.00 alle 12.00 in italiano, e del 25 gennaio 2023, dalle 9 alle 12, in tedesco. La registrazione sarà presto possibile online. Per maggiori informazioni sul programma di cooperazione Interreg – Italia – Austria 2021-2027 e sul Primo avviso, visitare il sito web del programma all’indirizzo www.interreg.net. Gli approfondimenti sui progetti realizzati nell’ambito del periodo di pianificazione 2014-2020 sono disponibili nell’e-book.