Intelligenza artificiale e Piano di mandato 2024-2027 della Fondazione Bruno Kessler

giovedì, 25 gennaio 2024

Trento – Il presidente Claudio Soini ha portato stamane in sala Depero il saluto del Consiglio provinciale all’evento di lancio del Piano di mandato 2024-2027 della Fondazione Bruno Kessler.

Prima che il presidente di Fbk, Ferruccio Resta, si addentrasse nell’illustrazione dei progetti e obiettivi di Fbk, il presidente Soini ha voluto dire che “l’intelligenza artificiale è un pezzo importante e ineludibile del futuro che ci aspetta”.

“La nostra Fondazione Bruno Kessler – ha affermato – credo sia uno dei piloti che ci può accompagnare incontro a questo avvenire, aiutandoci a coglierne le straordinarie potenzialità economiche, ma anche a schivarne pericoli e ostacoli di percorso”.

“L’assemblea legislativa provinciale – ha proseguito – dovrà e vorrà essere attenta a far sì che le nostre normative siano strumenti agili, aggiornati e idonei ad accompagnare il forte investimento della Provincia Autonoma nel campo dell’innovazione e della ricerca, incrementandone e massimizzandone gli effetti positivi in termini di trasferimento tecnologico, a beneficio del nostro tessuto imprenditoriale e produttivo”.

“E’ decisamente strategica – ha aggiunto – la possibilità di avere qui, in mezzo alle nostre terre alte, un articolato ecosistema di soggetti dediti alle frontiere dell’informatica, dell’elettronica e della fisica. Una realtà come Fbk ci allinea e ci mette in rete con gli hub più avanzati della scienza e vorrei osservare tra l’altro che consente a molti giovani talenti trentini – studenti universitari, laureati, dottori di ricerca – di vivere esperienze lavorative e di studio pari a quelle offerte da grandi città e centri d’eccellenza del mondo occidentale. E’ un patrimonio, questo, che la nostra cittadinanza dovrebbe conoscere di più e meglio per apprezzarne la valenza, e penso ad esempio a iniziative eccellenti come la vostra Web Valley”.

Soini ha concluso augurando buon lavoro all’ente, che domani presenterà il suo piano per la prima volta alla Borsa valori di Milano.

“Il vostro programma 2024-2027 suscita in noi notevoli aspettative nella prospettiva di un Trentino capace di seguire la traccia di Bruno Kessler e di essere quindi tutt’altro che ‘piccolo e solo’ “.