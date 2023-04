Iniziativa per ospitalità diffusa a Roncegno Terme

lunedì, 10 aprile 2023

Roncegno Terme – Parte a maggio nel comune di Roncegno Terme (Trento), un corso gratuito per accompagnare la comunità a riflettere e formarsi sul tema del turismo nelle seconde case.

Il corso, finanziato dal Comune, è organizzato da CBS Società Benefit, l’ideatore di Ospitar che lavora da tempo in questa zona. Nato con l’obiettivo di valorizzare i territori meno conosciuti, Ospitar è un progetto che promuove l’ospitalità turistica diffusa attraverso la riqualificazione delle seconde case e la riattivazione del tessuto comunitario (proprietari di case ma anche esercenti, artigiani, associazioni cittadinanza, ecc.) di piccole località.

All’interno quindi un progetto più ampio, una delle azioni attivate ora è quella di offrire un corso di formazione di 10 ore gratuito in presenza e online, che ambisca a far partecipare sia le persone incontrate in questo percorso, chi ha una seconda casa a Roncegno ma è dubbioso su come muoversi, ma anche chi è solamente curioso.

A partire dal 3 maggio, per 5 mercoledì sera di seguito si affronteranno diversi argomenti che toccheranno il tema dell’accoglienza del turista, cercando di creare un toolkit adeguato per approcciarsi al fare impresa nel turismo. Nello specifico si partirà dalla conoscenza della vision turistica del territorio per poter offrire al turista tutte le informazioni necessarie al suo arrivo, per poi parlare di come si struttura un Business Plan, passando per il marketing e la comunicazione fino alla parte più operativa degli adempimenti burocratici e la messa online delle strutture tramite le OTA.

Un momento per riflettere anche sul futuro del turismo in questa zona, tutto da immaginare. Grazie al Comune di Roncegno, inoltre, i partecipanti al corso avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 50% sul percorso di accompagnamento specifico della propria struttura. L’adesione è volontaria, ma la volontà era quella di dare un’ulteriore opportunità a chi volesse intraprendere questa strada e necessitasse di un aiuto ulteriore.

Un progetto tutto tondo per lavorare su tutta la comunità. Ma quali sono quindi gli elementi che rendono una comunità accogliente? “Sono elementi anche molto semplici, ma che per le nuove tipologie di turisti fanno la differenza: la possibilità di reperire informazioni raccontate direttamente dalla voce degli stessi abitanti, poter trovare servizi e enogastronomia locale in modo facile magari al bar o nel panificio del paese, poter soggiornare in strutture dove sistemare in sicurezza le bici, soggiornando anche con piccoli confort… è necessario, prima di tutto, il lavoro di squadra” come ci racconta Tania Giovannini, responsabile del percorso formativo per CBS.

Il corso è aperto a tutti, ma i numeri sono limitati. L’iscrizione è obbligatoria e scadrà il 28 aprile.

Per partecipare è sufficiente iscriversi scrivendo a info@ospitar.it o chiamando il 0461095196.