Giornata mondiale dell’Alzheimer: iniziativa di Federfarma Brescia

mercoledì, 20 settembre 2023

Brescia – In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, che si celebra domani – giovedì 21 settembre, Federfarma Brescia e il centro di studio e ricerca Diff dell’Università degli studi di Brescia organizzano un’iniziativa per riflettere su una patologia che si sta sempre più diffondendo tra la popolazione.

Venerdì 22 settembre alle 20 al teatro Sant’Afra, in vicolo dell’Ortaglia 6 a Brescia, andrà in scena, per la prima volta aperta al grande pubblico di Brescia, la rappresentazione “La cartella di Augusta D.”, insieme al famoso regista e attore bresciano Luciano Bertoli che, con altri, racconterà la scoperta della malattia (nella foto da sinistra Belloni, Mottinelli, Bertoli)

Il testo originale della commedia è di Konrad & Ulrike Maurer ed è stato tradotto e adattato per la versione teatrale da Maurizio Memo, professore ordinario di Farmacologia e presidente del corso di laurea in Farmacia dell’università degli studi di Brescia. Sul palco, oltre alla fisarmonica di Giorgia Comelli, ci saranno Gabriella Tanfoglio, Gabriele Reboni, Andrea Manni, Matteo Bertuetti, Sara Martina Venosta e Alessandro Calabrese.

Sarà un’occasione per incontrarsi e approfondire un tema che sta toccando da vicino anche la realtà bresciana. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Brescia-Bergamo capitale italiana della cultura 2023 ed è il primo step di un progetto più ampio sul quale sta lavorando Federfarma Brescia con la presidente Clara Mottinelli e il segretario Marco Belloni.

La prima ufficiale dello spettacolo è andata in scena nel settembre del 2017 nell’aula magna della facoltà di Ingegneria, dedicata agli studenti e ai docenti. La giornata dell’Alzheimer 2023 è l’occasione per riscoprire questo testo, con una nuova scenografia e con luci e dettagli più curati.

La serata sarà a ingresso libero, per partecipare è consigliata l’iscrizione sul sito www.culturainfarmacia.it (verrà rilasciato un biglietto nominale gratuito).