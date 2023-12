Iniziati i lavori al Cfp Zanardelli di Ponte di Legno: diverrà un polo di eccellenza

giovedì, 7 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Una reception, una sala “show cooking”, spogliatoi, bar, terrazza polifunzionale, il tutto realizzato in bioedilizia, in uno stretto rapporto tra uomo, edificio e ambiente, attraverso l’utilizzo di materiali a basso consumo energetico e di fonti rinnovabili, con grandi comfort dal punto di vista termico, luminoso e acustico. Così si presenterà la scuola alberghiera “Cfp Zanardelli” di Ponte di Legno (Brescia) al termine dei lavori che sono appena iniziati.

Alla presentazione dei lavori sono intervenuti Marco Pardo, direttore generale del Cfp Zanardelli e padrone di casa, l’assessore regionale Simona Tironi, il presidente della commissione Bilancio di Regione Lombardia Davide Caparini, il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini, l’assessore provinciale ai Lavori Pubblici Filippo Ferrari, il presidente della Comunità Montana Valle Camonica Sandro Bonomelli, il sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli, il consigliere provinciale Gianpiero Bressanelli, il dirigente delle Provincia di Brescia Giovan Maria Mazzoli, i tecnici del Broletto e i reponsabili del Cfp Zanardelli di Ponte di Legno.

GLI INTERVENTI – Il direttore generale del Cfp Zanardelli Marco Pardo ha sottolineato: “Con questo importante intervento il CFP Zanardelli si proietta verso il futuro. La nostra proposta formativa sarà rafforzata con spazi d’avanguardia, ma soprattutto potremo offrire opportunità didattiche uniche ai nostri studenti e a tutti i ragazzi bresciani che oggi desiderano intraprendere una professione in ambito food&beverage”. Poi ha aggiunto: “A Ponte di Legno potranno vivere queste esperienze in modo concreto e moderno: e siamo certi che la novità sarà di profonda ispirazione anche per i nostri docenti e per tutto il nostro personale, per cogliere le sfide che questo settore offre”.

Sono poi intervenuti i rappresentanti delle istituzioni.

Il presidente della commissione Bilancio del Pirellone, Davide Caparini (nel video), ha rimarcato il lavoro svolto per “avviare un progetto unico, che creerà in Alta Valle Camonica un polo di eccellenza per la formazione nel campo delle ristorazione”. Il progetto – ha aggiunto Caparini – “ha avuto un’accelerazione grazie all’accordo di programma stipulato negli scorsi mesi da Regione Lombardia con Provincia di Brescia, Comunità Montana e Comune di Ponte di Legno”.

“Come Assessore all’istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia – ha dichiarato Simona Tironi (nel video)– sono entusiasta di annunciare l’importante iniezione di risorse finanziarie in settori così importanti della nostra regione. L’investimento economico mirato di 3,5 milioni ha consentito il potenziamento delle infrastrutture scolastiche e la creazione di opportunità formative uniche che riflettono le importanti esigenze del territorio e del settore turistico alberghiero ricettivo. Progetti chiave come la ristrutturazione della scuola alberghiera CFP Zanardelli a Ponte di Legno sono esempi tangibili del nostro impegno a costruire un futuro solido per i nostri ragazzi. Questi investimenti non solo migliorano la qualità della formazione, ma contribuiscono anche a promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro qualificati per la Valle Camonica ed anche tutta la provincia di Brescia. Regione Lombardia sostiene attivamente programmi formativi che favoriscono l’innovazione, la sostenibilità e l’adattabilità alle mutevoli dinamiche del mercato. In questo modo, garantiamo che i nostri giovani siano pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo armonioso e sostenibile della nostra comunità. L’istruzione e la formazione sono il pilastro su cui costruire il futuro, e la Regione Lombardia è determinata a fornire le basi solide per il successo dei nostri cittadini e delle future generazioni.”

“Entro un anno e mezzo e con una spesa complessiva che ammonta a 3,5 milioni di euro – ha dichiarato il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini – consegneremo agli studenti e al corpo docenti di questa scuola una struttura ampliata, più funzionale, antisismica e realizzata in armonia con l’ambiente. Per la Provincia di Brescia il benessere di chi vive la scuola è prioritario e questo è senza dubbio la dimostrazione concreta dell’impegno, dell’Ente che rappresento, rivolto a rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri, innovativi e green”.

Il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, ha posto l’accento sulla comunità d’intenti tra i diversi enti: “In questi mesi – ha detto Bonomelli – c’è un assonanza d’intenti in Valle Camonica e i risultati si vedono, un esempio concreto è questo progetto che creerà il Cfp Zanardelli come polo di eccellenza per la formazione nel campo della ristorazione”.

Infine il sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, ha ricostruito il progetto iniziato anni fa e adesso si sta concretizzando.

IL PROGETTO – Il nuovo fabbricato sorgerà a nord della palestra già esistente e metterà a disposizione degli utenti un laboratorio di cucina livello “Master”, con 12 postazioni attrezzate per ciascun studente e una postazione per il docente, con possibilità di “Show Cooking”, visibile dalla balconata direttamente al primo piano. Le cucine professionali al piano terra saranno dotate di tutto il necessario per la preparazione degli alimenti; inoltre sarà costruito uno spazio polifunzionale che potrà ospitare manifestazioni, eventi legati all’arte culinaria, sessioni informative e divulgative. Sulla copertura dell’edificio è infine stata prevista una terrazza polifunzionale green, sulla quale potranno svolgersi eventi e manifestazioni all’aperto, essendo prevista la predisposizione di impianti cucina attrezzata, forni e tensostruttura.

“L’obiettivo – ha spiegato il Consigliere delegato alla Formazione Professionale e all’Edilizia Scolastica Filippo Ferrari – è quello di fondere arte culinaria, professionalità e creatività con l’ambizione di far diventare la scuola alberghiera di Ponte di Legno un punto di riferimento territoriale per quanto concerne la formazione nel mondo del “food&beverage”. Siamo felici di aver avviato i lavori del cantiere, che restituiranno agli alunni una nuova struttura, in grado di rispondere, in modo originale e innovativo, a ogni esigenza”.

IL NUOVO IMMOBILE – La distribuzione dei locali è sviluppata su due piani così suddivisi: al piano terra sarà realizzata la reception con scala di collegamento al piano primo, sala “show cooking”, spogliatoi e servizi igienici e locali di servizio (lavaggio, deposito, cella frigorifera, dispensa); al primo piano una sala degustazione soppalcata, servizi igienici, bar e locali di servizio; piano copertura una terrazza polifunzionale e aree verdi; all’esterno un portico d’ingresso, locale tecnico, ascensore e scala di collegamento.

di Angelo Panzeri