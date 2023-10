Incontro tra Provincia di Brescia e sindaci della Valle Trompia

martedì, 10 ottobre 2023

Brescia – Si è svolta la Conferenza dei sindaci della Valle Trompia, alla quale hanno partecipato il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, il Consigliere Delegato alla bretella della Val Trompia Giacomo Zobbio e quello ai lavori pubblici Paolo Fontana.

“Si è trattato di un momento di confronto, ascolto e dialogo con i sindaci – ha dichiarato il presidente Moraschini – utile per parlare di lavori in corso e di progetti futuri. Rispetto alle esigenze di ciascun comune, cercheremo di dare risposte concrete, in base alla disponibilità di bilancio, mentre, per quanto riguarda progetti sovracomunali, l’obiettivo è quello di reperire fondi regionali, nazionali o europei, in modo da avere le risorse necessarie per migliorare la viabilità e la qualità della vita di chi abita in Valle Trompia”.

La Valle Trompia conta quasi 100 km di strade e 18 tra ponti e viadotti, “sui quali – ha dichiarato il Consigliere delegato Paolo Fontana – garantiamo la massima sicurezza grazie all’accordo stipulato gli anni scorsi con l’Università di Brescia, che ha permesso di analizzare la salute di tutti i ponti provinciali e ci ha consentito di intervenire dove sono state riscontrate criticità”.

L’incontro è stato utile per ricordare gli interventi della Provincia sul territorio, come ad esempio i lavori appena avviati al ponte sulla SP19 a Concesio per un importo di oltre 400mila euro, il milione di euro messo a disposizione per il ponte del Passo del Cavallo a Lumezzane, e per fare il punto sulla Sp 237 del Caffaro, sulla 48 di Polaveno e sulla 345. Sicurezza, manutenzioni, viabilità e nuove opportunità da cogliere sono stati, in sintesi, i punti all’ordine del giorno.

“Prioritaria su tutte, la bretella della Valtrompia – ha aggiunto il Consigliere delegato Giacomo Zobbio –: è stata l’occasione per ribadire il favore con cui il territorio guarda a quest’opera, da tutti ritenuta fondamentale per lo sviluppo e la crescita della Valle. È un’opinione condivisa da parte di ciascuna istituzione locale, dalla Provincia ai Comuni passando per la Comunità Montana, e insieme continuiamo a dirlo con forza. La presenza del Presidente Moraschini è un ulteriore rafforzativo di questo messaggio. Da lumezzanese, prima ancora che da delegato, ricordo che i numeri della Valtrompia raccontano di un territorio vivo e con potenzialità rilevanti: oltre 43 mila veicoli di cui 5-6 mila mezzi pesanti, circa 6 miliardi di pil prodotto. Dati concreti e significativi, da non sottovalutare, ma anzi da valorizzare al meglio possibile. La bretella in questo senso può essere un’innovazione determinante e funzionale, soprattutto considerando che il trasporto su gomma è prevalente”.