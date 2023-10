Incontro del M5S a Rovereto contro la violenza di genere, ricordando Iris e Mara

venerdì, 6 ottobre 2023

Rovereto (Trento) – Domani, sabato 7 ottobre, alle 10, la sala Kennedy dell’Urban Center di Rovereto (Corso Rosmini, 58, piano seminterrato) ospiterà l’evento pubblico dal titolo “Contro la violenza di genere per le pari opportunità”.

Assieme al candidato alla presidenza della Provincia Autonoma di Trento, Alex Marini, parteciperanno all’evento la deputata Stefania Ascari, promotrice della legge nazionale sul “codice rosso” per il contrasto alla violenza di genere, l’ex presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico e l’europarlamentare Sabrina Pignedoli.

“La violenza non è mai una risposta accettabile – spiega Alex Marini – ed è tanto più odiosa quando a motivarla sono la misoginia o l’incapacità da parte di un uomo di accettare l’indipendenza di una donna. Grazie a Stefania Ascari e al M5S, l’Italia si è finalmente dotata di una legislazione moderna per combattere questa vera e propria piaga sociale, che solo nel 2022 nel nostro Paese ha causato 55 femminicidi e dalla quale il Trentino non è purtroppo immune. Le leggi ci sono ma vanno applicate e spesso ciò non avviene. Non abbiamo deciso a caso di organizzare l’incontro con Ascari, Pignedoli e Fico a Rovereto: si tratta di una scelta che vuole anche ricordare le morti insensate di Iris Setti e Mara Fait, ennesime vittime innocenti di una violenza insensata, alla quale si può mettere fine solo educando le persone al rispetto delle donne e della loro indipendenza”.