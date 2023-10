Incontro d’amicizia tra il Comune di Cles e quello di Reutte: programma

mercoledì, 11 ottobre 2023

Cles (Trento) – Il Comune di Cles ospiterà a Cles da venerdì 13 a domenica 15 ottobre una delegazione ufficiale del Comune di Reutte in Austria, che in questi anni ha già stretto dei legami di scambio culturale e linguistico con l’Istituto C. A. Pilati di Cles. Sarà l’occasione per iniziare un rapporto di amicizia tra il Comune di Cles e il Comune di Reutte, con l’auspicio che questo sodalizio possa evolversi in futuro in un rapporto di gemellaggio ufficiale.

Gli incontri istituzionali:

venerdì 13 ottobre: ore 14.30 incontro presso l’Istituto Comprensivo B. Clesio con il dirigente e le insegnanti, ore 17 incontro con il Consiglio comunale di Cles presso la Sala Baronale di Palazzo Assessorile

sabato 14 ottobre: ore 9 incontro presso l’ITET Pilati di Cles con il dirigente e le insegnanti, ore 16 incontro presso la Scuola di Musica C. Eccher con la direttrice e gli insegnanti.