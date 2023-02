Incontro al Musil di Cedegolo: illustrati i finanziamenti regionali

lunedì, 6 febbraio 2023

Cedegolo (Brescia) – Al museo dell’energia idroelettrica di Cedegolo (Brescia) incontro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini, il presidente delle Comunità Montana della Valle Camonica, Sandro Bonomelli, e i sindaci camuni Andrea Pedrali (Cedegolo), Andrea Ghetti (Capo di Ponte), Fabio De Pedro (Paspardo), Serena Morgani (Val Saviore), Giampiero Bressanelli (Sellero), Dino Mascherpa (Paisco Loveno), Cristian Farisè (Ossimo) e Ottavio Bettoni (Bienno).

La direttrice del Musil Deborah Pantalone ha accompagnato il presidente Fontana e gli amministratori presenti in un viaggio virtuale e multimediale lungo il percorso espositivo, in un’esperienza multisensoriale e interattiva dove è stato possibile ascoltare, guardare, toccare e sperimentare per conoscere, comprendere ma anche stupirsi ed emozionarsi scoprendo come la magia “dell’acqua che si trasforma in energia elettrica”.

Durante l’incontro il presidente Fontana e l’assessore Caparini hanno illustrato i finanziamenti della Giunta regionale sulla Valle Camonica del quinquennio, che hanno interessato l’intero territorio camuno, come mai era accaduto nelle precedenti legislature regionali.