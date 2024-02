Incontro a Trento tra l’ambasciatrice del Canada e il prefetto Santarelli

mercoledì, 21 febbraio 2024

Trento – L’ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, è giunta a Trento per una visita ufficiale durante la quale è stata ricevuta dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, prefetto Filippo Santarelli. Un incontro importante, nel segno delle collaborazione.

Durante il colloquio, le autorità hanno affrontato diverse tematiche di rilievo che interessano sia l’Italia che il Canada. Le conversazioni hanno spaziato dallo scambio culturale alla cooperazione in ambito economico, riflettendo l’interesse reciproco di rafforzare i legami tra i due Paesi.