Incontriamoci sulle rocce: in Valle Camonica tre incontri sulle pietre istoriate

lunedì, 22 maggio 2023

Breno (Brescia) – E’ stato presentato il progetto “Incontriamoci sulle rocce” nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica a Breno con gli interventi di Serena Solano, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, Sergio Bonomelli, presidente del Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito UNESCO della Valle Camonica e dell’assessore alla Cultura della Comunità Montana, Massimo Maugeri.

INCONTRIAMOCI SULLE ROCCE – Rientrano nel progetto “Rocce in connessione. Percorsi integrati e buone pratiche di conservazione del patrimonio di arte rupestre della Valle Camonica” i tre appuntamenti dal titolo “Incontriamoci sulle rocce”, che permetteranno ai partecipanti di vedere da vicino il ripristino di pietre istoriate e di apprendere le buone pratiche di manutenzione di questo tipo di patrimonio.

IL PROGRAMMA

Giovedì 25 maggio dalle 17 – Particolarmente dedicato a operatori culturali, custodi dei parchi, guide e accompagnatori, esperti e ricercatori, giornalisti.

Sabato 10 giugno dalle 10 – Particolarmente dedicato a sindaci, presidenti e consiglieri di enti di gestione, responsabili di consorzi e istituti pubblici e partecipati, responsabili degli organi di tutela e salvaguardia.

Domenica 25 giugno dalle 10 – Particolarmente dedicato alle famiglie, ai bambini, agli studenti che vogliono diventare archeologi e restauratori, ma anche divulgatori, insegnanti.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti e si concluderanno con degustazioni a base di tipicità preistoriche.

Per la partecipazione è gradita la prenotazione scrivendo nome, cognome e data prescelta a: uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it oppure scrivendo su Whatsapp al: 329 2604585.

“Incontriamoci sulle rocce” si tiene tra maggio e giugno poiché è questo il periodo in cui sono in programma piccoli interventi di restauro sulle rocce 1, 22 e 23 del sito Foppe di Nadro, parte della Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo. A dirigere i lavori ci sarà un restauratore professionista, che avrà anche il compito di illustrare e documentare al pubblico le azioni svolte. Il progetto prevede la realizzazione di piccoli lavori esemplificativi di restauro di rocce istoriate nella modalità di laboratorio e “cantiere aperto”.

Il progetto “Rocce in connessione. Percorsi integrati e buone pratiche di conservazione del patrimonio di arte rupestre della Valle Camonica” di cui fa parte “Iincontriamoci sulle rocce” è promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica, in collaborazione con la Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo e il Centro Camuno di Studi Preistorici, e in accordo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brescia e Bergamo, nell’ambito del Piano Integrato per la Cultura “Costruire valore” con un contributo di 45mila euro.

Il progetto intende creare un bagaglio di conoscenze comuni tra i siti archeologici d’arte rupestre della Valle Camonica, a cui amministratori, operatori e custodi possano fare riferimento nella gestione e tutela del loro patrimonio. Il principale obiettivo è quello di fornire delle linee guida comuni per la pulizia ordinaria delle incisioni che permettano di superare una gestione autonoma e implementino la connessione valoriale fra i siti rupestri camuni, senza tralasciare la volontà di sensibilizzare circa l’importanza della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di cui siamo chiamati ad essere custodi.

Massimo Maugeri ha commentato: “Un progetto significativo per tutelare il patrimonio dell’arte rupestre. Sono convinto che gli enti che operano sul territorio debbano avere la consapevolezza che per valorizzare le incisioni e farle conoscere sia fondamentale che operino in sinergia e comunichino fra loro”.