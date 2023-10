Incontri sul clima a Cles: gli obiettivi di Agenda 2030

martedì, 10 ottobre 2023

Cles (Trento) – Il cambiamento climatico rappresenta una sfida centrale per lo sviluppo sostenibile, per questo il progetto Cles X l’Agenda 2030 nel bimestre ottobre-novembre si occuperà interamente dell’obiettivo 13 “Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze”. 10

Prosegue l’impegno del capoluogo noneso per la promozione dei 17 punti definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Di nuovo ci saranno eventi, selezioni di libri, mostre, laboratori, dibattiti e spettacoli per affrontare argomenti che sono di fondamentale importanza per guardare nella direzione di un mondo più sostenibile ed equo. I mutamenti del sistema climatico globale dovuti al riscaldamento dell’atmosfera terrestre compromettono la qualità della vita di ampie parti della popolazione mondiale, con conseguenze per ciascuno di noi. Inoltre, il cambiamento dei cicli delle precipitazioni e delle temperature interessano tutti gli ecosistemi terrestri, compresi i nostri i boschi, le superfici agricole, le regioni montane insieme agli animali e alle persone che vi vivono.

A partire da questa riflessione il Comune di Cles ha organizzato una serie di eventi per sensibilizzare le cittadine e i cittadini e ragionare insieme a loro sulla complessità delle sfide che riguardano il cambiamento climatico, per analizzare le cause, stabilire strategie di sensibilizzazione, pianificazione, contrasto e adattamento al cambiamento climatico.

Finora a Cles si sono già affrontati gli obiettivi 15 “Vita sulla terra”, 5 “Parità di genere”, 10 “Ridurre le disuguaglianze”, 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, 4 “Istruzione di qualità”, 6 “Acqua pulita e servizi igienico sanitari”, 14 “Vita sott’acqua”, 3 “Salute e benessere” e 1 e 2 “Sconfiggere la fame” e “Sconfiggere la povertà”.

Ecco nel dettaglio il programma delle attività pensate per coinvolgere il maggior numero di persone possibile: gli adulti, le famiglie, ragazze e ragazzi, bambine e bambini.

Venerdì 20 ottobre, ore 20.30 – Palazzo Assessorile

LA RICERCA PER IL TERRITORIO

Un incontro per conoscere due progetti di ricerca volti a salvaguardare l’ambiente che ci circonda.

– BIOMITI: uno studio curato dal Parco Naturale Adamello Brenta sui delicati equilibri dell’ecosistema delle Dolomiti di Brenta per comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.

– TOVEL FELLOWSHIP UNDERWATER RESEARCH: un progetto per conoscere e datare la foresta sommersa nel lago di Tovel e per comprendere quanto si possa imparare dai recenti ritrovamenti.

Sabato 21 ottobre, ore 10 – Monte di Cles

CUSTODI DI PAESAGGI

Giornata per famiglie con passeggiata naturalistica alla scoperta delle tracce del cambiamento climatico sulla nostra montagna.

Attività in collaborazione con i custodi forestali del Consorzio dei Comuni di Cles e Ville d’Anaunia e il Gruppo Micologico Anaune.

Ritrovo in località Verdè. Pranzo al sacco autogestito.

In caso di maltempo la passeggiata si terrà sabato 28/10.

dal 23 ottobre al 11 novembre – Biblioteca di Cles

LA NATURA IN MOVIMENTO

Mostra sui rischi idrogeologici e alluvionali collegati al cambiamento climatico, realizzata nell’ambito del progetto europeo Life Franca, volto a conoscere e anticipare il rischio alluvionale nelle Alpi.

Venerdì 27/10 – 17, tisana scientifica con passeggiata guidata in mostra a cura delle esperte e degli esperti del MUSE.

Mercoledì 25 ottobre, ore 16.30 – Biblioteca di Cles

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO (NON) È UN GIOCO DA RAGAZZI

Un pomeriggio per divertirsi con alcuni giochi da tavolo e per riflettere sul tema del Cambiamento climatico. … perché giocare è una cosa seria!

A cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Iscrizioni in biblioteca.

Venerdì 3 novembre, ore 20.30 – Sala Borghesi Bertolla

CLIMA. QUALE FUTURO?

I cambiamenti climatici spiegati da Roberto Barbiero e Stefano Corradini esperti di climatologia e agricoltura.

Come cambierà la nostra vita quotidiana da qui al 2030?

Quali saranno gli effetti nel settore agricolo?

Quali azioni concrete possiamo mettere in campo per tentare di invertire la rotta?

Attività in collaborazione con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, la Fondazione Mach e l’associazione Viração&Jangada, con l’intervento di una delegazione delle ragazze e dei ragazzi partecipanti alle Conferenze dei giovani sul clima in Trentino.

Giovedì 9 novembre, ore 20.30 – Sala Borghesi Bertolla

LA STORIA, MEMORIA DEL TEMPO A VENIRE

La pandemia ci ha insegnato che le malattie infettive, come quelle parassitarie, possono irrompere nelle nostre vite in qualunque momento, favorite dal cambiamento climatico e da altri fattori.

La Storia ci dice che quello che sta avvenendo non è una novità. In questo incontro vogliamo fornire le chiavi di lettura per cogliere le opportunità che si nascondono dietro queste nuove ed antiche minacce.

A cura della Fondazione de Carneri con la partecipazione degli esperti Alessandro Cocchi, Fabrizio Bruschi ed Edoardo Pozio e l’intervento di Lucia Martinelli, ricercatrice senior del MUSE.

Venerdì 10 novembre, ore 17 – Biblioteca di Cles

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ

Cambiamenti climatici, crescita demografica e perdita di biodiversità saranno il fil rouge di una sorta di “gara” tra i partecipanti che, tra quiz e prove, rifletteranno sulle grandi tematiche del XXI secolo. Competizione o collaborazione?

Laboratorio a cura del MUSE – Museo delle Scienze con la partecipazione di una delegazione del CCR.

Età consigliata: 8 -13 anni

Un premio per ogni partecipante.

Iscrizione in biblioteca fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mercoledì 15 novembre, ore 20.45 – Sala Borghesi Bertolla

2040 – SALVIAMO IL PIANETA!

Un film pieno di speranza in cui un padre mostra alla figlia un futuro migliore alla scoperta delle possibili soluzioni al cambiamento climatico.

Regia di Damon Gameau.

Introduce Michele Bellio.

Venerdì 17 novembre, ore 16.30 Biblioteca di Cles

ALBERI

Gli alberi abitano le storie: se sono tanti formano un bosco, che può nascondere lupi affamati o bambine spensierate e imprudenti. Sui loro rami si appoggiano nidi, si arrampicano scoiattoli, germogliano foglie. Sulla corteccia si gratta la schiena l’orso e nelle radici sporgenti inciampano talpe distratte.

Lettura animata e musicale a cura del Teatro delle Quisquilie.

Età consigliata: dai 3 ai 10 anni