Incontri divulgativi dei carabinieri in tutela delle fasce deboli a Castelrotto

mercoledì, 29 marzo 2023

Castelrotto (Bolzano) – Continuano gli incontri divulgativi dei carabinieri in tutela delle fasce deboli. Presso la casa di cultura di Siusi, i militari della Stazione di Castelrotto hanno incontrato gli anziani del posto in una conferenza sul tema delle truffe agli anziani.

L’incontro è stato fortemente voluto dal sindaco di Castelrotto (Bolzano), Cristina Pallanch, nell’alveo di una serie di iniziative per tutelare le fasce più esposte della popolazione.

Dopo una breve introduzione da parte della Annemarie Huber, presidente della “Seniorclub” di Siusi, i militari dell’Arma hanno spiegato ai presenti alcuni dei modi migliori per evitare e prevenire le truffe che costantemente colpiscono chi abbassa la guardia e concede incautamente la sua fiducia, ribadendo la disponibilità e vicinanza dei Carabinieri a chi dovesse avere dubbi su attività sospette o temesse di essere stato raggirato.

In questi casi, infatti, il peggiore errore è non denunciare l’accaduto, lasciando i malfattori liberi di continuare ad ingannare ignari e benevoli cittadini, omettendo di segnalare l’accaduto alle autorità per la vergogna di essere caduti nella rete di questi criminali.

I presenti (32 persone con una fascia’ d’età dai 65 ai 93 anni) si sono dimostrati molto interessati all’attività, intervenendo con domande e proprie considerazioni. L’incontro, durato circa tre ore, si è concluso con gradito rinfresco preparato dalle Signore del club, in un clima di notevole grande cordialità e coesione.