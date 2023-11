Incidente ferroviario mortale in Calabria, otto ore di sciopero anche in Trentino Alto Adige

mercoledì, 29 novembre 2023

Trento – Domani, 30 novembre, anche in Trentino Alto Adige, come nel resto d’Italia il personale di tutto il Gruppo Fs e di tutte le imprese Ferroviarie, scioperano per otto ore, dalle 9 alle 17, dopo il drammatico incidente di Thurio, in Calabria, dove una capotreno e l’autista del camion hanno perso la vita nello scontro, su un passaggio a livello.

“Lavoratrici e lavoratori protestano per denunciare la fragilità di un sistema infrastrutturale inadeguato e chiedono con forza di garantire sicurezza per utenza e lavoratori. Da anni i rappresentanti dei lavoratori denunciano la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone di arrivare alla soppressione totale e mettendo in atto nel breve periodo la messa in sicurezza con tecnologie adeguate. Quanto sosteniamo è confermato dalle evidenze statistiche dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria che segnala un numero di incidenti e di vittime ancora molto elevato. I passaggi a livello in Italia sono ancora tanti e soprattutto privi di sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati. Un problema che tocca da vicino anche il Trentino Alto Adige” come sottolineano le sigle sindacali provinciali, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast Ferrovia e Orsa ove sono presenti numerosi passaggi a livello, pubblici e privati.

“Chiediamo alle istituzioni provinciali che vengano istituti appositi tavoli al fine di affrontare il tema sicurezza ferroviaria con interventi volti ad arrivare all’eliminazione dei passaggi a livello. Un sistema ferroviario sicuro deve prevedere innanzitutto interventi sulle infrastrutture per garantire una maggiore sicurezza a chi lavora sui treni e a chi viaggia”. I sindacati hanno chiesto alle imprese coinvolte nello sciopero che gli importi trattenuti dalle buste paga dei lavoratori scioperanti vengano devoluti ai familiari delle vittime di questo gravissimo incidente.