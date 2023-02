Inaugurato il Punto Prelievi presso la Casa di Comunità di Cedegolo

giovedì, 16 febbraio 2023

Cedegolo (Brescia) – L’ASST della Valcamonica avvia ufficialmente, inaugurandolo, un nuovo Punto Prelievi in collaborazione con la Fondazione F.lli Bona di Capo di Ponte presso la Casa di Comunità di Cedegolo (Brescia).

Il servizio ha lo scopo di avvicinare l’attività sanitaria al territorio, facilitandone l’accesso a tutta la popolazione. Infatti, oltre al punto prelievi, presso la Casa di Comunità sarà possibile la stampa e il ritiro dei referti presso apposito sportello aperto all’utenza. Il nuovo servizio è ubicato a Cedegolo in via Nazionale 103.

Al Punto Prelievi è possibile accedere il lunedì dalle 7 alle 9. Al fine di ridurre i tempi di attesa e rendere più efficace il servizio è preferibile la prenotazione presso la Fondazione F.lli Bona al numero 0364.42046 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17).

Il servizio di consegna referti è attivo il lunedì dalle 9 alle 11 portando con sé il foglio di ritiro e senza prenotazione. L’utente, accedendo al servizio, sarà accolto dal personale infermieristico e amministrativo della Fondazione convenzionata mentre i dispositivi medicali utilizzati, il trasporto e la refertazione saranno a cura dell’ASST della Valcamonica presso i Laboratori dell’Ospedale di Esine.

Grande soddisfazione per la collaborazione instauratasi fra l’ASST della Valcamonica e la Fondazione “F.lli Bona” di Capo di Ponte per dare un nuovo servizio al territorio è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASST, Maurizio Galavotti e dal Presidente della Fondazione, don Pierangelo Pedersoli.

Il sindaco di Cedegolo, Andrea Bortolo Pedrali, ha voluto sottolineare come il nuovo servizio è il punto di partenza che vedrà in seguito lo sviluppo della nuova Casa di Comunità di Cedegolo, mentre l’Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Camonica, Ilario Sabbadini, ha voluto evidenziare come diviene sempre più importante per la Valcamonica la collaborazione fra enti pubblici e privato sociale per garantire la capillarità dei servizi in un territorio particolare come il nostro.