Inaugurato il nuovo centro polifunzionale di Protezione Civile del Bresciano

sabato, 28 gennaio 2023

Roncadelle (Brescia) – E’ stato inaugurato oggi a Roncadelle (Brescia) il nuovo centro polifunzionale di emergenza e deposito di Protezione Civile del Bresciano.

Alla cerimonia erano presenti Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia, il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli, sindaci del Bresciano, autorità civili militari e i gruppi di Protezione Civile. Dalla Valle Camonica hanno raggiunto Roncadelle i gruppi di Protezione Civile di Sonico, Malonno, l’Arnica di Berzo Demo, Cedegolo e Pian Camuno.

La Provincia di Brescia nell’ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio si inserisce in un più ampio contesto che ha previsto l’acquisizione di un complesso edilizio indipendente e interamente cintato, atto a ospitare varie strutture provinciali, con l’obiettivo di portare benefici in termini di gestione, custodia e manutenzione del patrimonio immobiliare provinciale.

Il nuovo Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) della Protezione Civile è stato cofinanziato da Regione Lombardia, per l’importo di 1 milione e 250 mila euro. La zona magazzino ha quindi una superficie utile di deposito di circa 1.000 metri quadri con 7 accessi carrai di ampie dimensioni ed è in grado di ospitare al chiuso i mezzi della colonna mobile (anche quelli dotati di gru di carico), fornendo loro un agevole accesso indipendente, oltre a garantire spazi per l’immagazzinamento delle attrezzature.

La zona uffici è disposta su due livelli con una superficie utile di circa 125 metri quadri per piano. Per questa zona si è puntato sulla versatilità, destinando oltre 80 mq per piano a locali “open-space”, da organizzare in base alle esigenze delle attività; sono poi presenti una zona di accoglimento e smistamento materiali e una sala per il ricevimento (fino a 45 persone) per lo svolgimento di corsi o briefing, La struttura è dotata di un’area esterna di circa 3.000 metri quadri.