Inaugurato il Mercatino: “A Lavarone uno spaccato di cultura trentina”

sabato, 9 dicembre 2023

Lavarone – La sfilata della Banda folk di Folgaria lungo le strade della frazione Bertoldi ha inaugurato il Mercatino di Natale di Lavarone, aperto nei prossimi due fine settimana e da Santo Stefano fino all’Epifania. “Questo è il mercatino di tutti gli Altipiani Cimbri – ha spiegato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – ed è importante in quanto questa comunità anche linguistica è uno degli elementi fondanti della nostra Autonomia. Qua si respira uno spaccato di cultura trentina che fa bene sia alla popolazione locale sia ai tanti turisti”.

“Un valore aggiunto – ha proseguito Fugatti – all’offerta dei tre paesi che da pochi giorni può anche godere della riapertura della strada Statale che collega Folgaria alla Valdastico. Un’opera conclusa in tempi record che permette a tutto il territorio di iniziare al meglio la stagione turistica che già dai primi giorni fa registrare numeri importanti, una riapertura resa possibile dalla stretta collaborazione tra l’amministrazione provinciale, le amministrazioni locali e tutte le ditte private che ci hanno lavorato. Anche questi mercatini sono frutto di un’importante collaborazione, in questo caso tra la Pro Loco, l’amministrazione locale e le tante realtà della zona che sono presenti negli stand”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Lavarone nonché presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Isacco Corradi. Assieme al sindaco di Folgaria Michael Rech e al responsabile del mercatino Thomas Marzari ha rimarcato come questo mercatino riunisca gli Altipiani Cimbri e ringraziato tutti i volontari per aver reso possibile il suo allestimento nel borgo storico. La location scelta per i mercatini, infatti, è la frazione di Bertoldi Veci, il cui borgo storico con stradine e luci soffuse ben si adatta ad accogliere i 20 espositori presenti lungo le stradine e nei “volti” delle abitazioni. Il mercatino rimarrà aperto con orario 11-19 i prossimi due fine settimana (16 e 17 dicembre, dal 22 al 24 dicembre) e ininterrottamente da Santo Stefano fino all’Epifania. Nel programma letture e laboratori per bambini, concerti, musica itinerante, la fiaccolata di San Silvestro e quella di chiusura il 6 gennaio, entrambe a cura della Scuola Sci di Lavarone.