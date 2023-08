Inaugurato a Vignola Falesina un nuovo veicolo del Corpo dei Vigili del fuoco volontari

sabato, 26 agosto 2023

Vignola Falesina – Una nuova minibotte antincendio va a completare le dotazioni dei Vigili del fuoco di Vignola Falesina: il veicolo è stato inaugurato oggi pomeriggio con una cerimonia a cui hanno preso parte il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, la consigliera Vanessa Masè e diverse autorità e sindaci, fra i quali quello di Vignola Falesina Mirko Gadler che ha fatto gli onori di casa e la comandante del Corpo locale Francesca Osler. Presenti numerosi rappresentanti dei Corpi dei Comuni vicini, come ha sottolineato lo stesso Mario Tonina: “La vostra presenza qui oggi ha un significato importante: dimostra ancora una volta l’unità dei Vigili del fuoco volontari, che i vari Corpi hanno sempre saputo interpretare per far fronte alle necessità che le comunità richiedono”.

Per l’acquisto del mezzo è intervenuto un finanziamento della Cassa provinciale antincendi, un segno della vicinanza della Provincia e della Giunta ai territori, che consente anche ai piccoli Comuni di avere un punto di riferimento per la sicurezza della comunità. “Vorrei esprimere la mia gratitudine e la mia riconoscenza nei vostri confronti – ha detto ancora Tonina – perché quando c’è bisogno i Vigili del fuoco trentini sono sempre pronti a partire, come è avvenuto recentemente in Romagna, in Friuli e in Slovenia. Credo che questo dimostri ancora la differenza che fa la nostra speciale Autonomia, che vuole garantire attenzione e sensibilità verso le persone che hanno più bisogno e voi questo sapete interpretarlo con serietà, professionalità e passione, come tutti i Vigili del fuoco volontari trentini, portatori dei nostri valori”.

Tonina ha anche ricordato gli Stati Generali della Montagna, che hanno portato a scelte concrete per evitare il divario fra città e valli e per frenare la tendenza allo spopolamento dei territori montani. “Se il Trentino si distingue rispetto ad altre realtà è grazie ad azioni che vengono portate avanti con responsabilità istituzionale e politica, rendono il nostro territorio all’avanguardia rispetto ad altre realtà e vive le nostre comunità”, ha concluso il vicepresidente.