Inaugurata Prowinter a Fiera Bolzano, Armin Hilpold: “Positiva la risposta, presenti più di 200 brand”

mercoledì, 10 gennaio 2024

Bolzano – E’ stata inaugurata questa mattina Prowinter 2024, in programma fino venerdì 12 gennaio nel padiglione centrale di Fiera Bolzano. Sono presenti i migliori brand e prodotti del comparto montagna invernale e l’apertura è stato un momento d’incontro tra aziende, noleggiatori e retail sulle novità della stagione 2024/25. Prowinter 2024 è arricchita da alcune iniziative, in particolare Prowinter Clinics e Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia.

GLI INTERVENTI – Alla cerimonia di apertura erano presenti il presidente di Fiera Bolzano Armin Hilpold, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, il presidente della Fisi Flavio Roda, il segretario del Pool Sci Italia Paolo Montino, presidenti e rappresentanti delle società e brand presenti alla manifestazione. Il presidente di Fiera Bolzano Armin Hilpold (nel video), ha sottolineato: “Siamo molto soddisfatti, Prowinter per il secondo anno consecutivo è stata anticipata a gennaio ed ha raccolto i consensi degli operatori, quest’anno abbiamo numerose novità tra cui i test a Carezza, una grande opportunità per gli appassionati”. Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha posto l’accento sull’importanza degli sport invernali, mentre il presidente della Fisi Flavio Roda ha ricordato l’importanza di Prowinter, come momento di confronto e con proposte innovative per l’intero comparto.

BRAND – Prowinter conta più di 200 brand è la fiera B2B di riferimento per il comparto legato agli sport invernali ed è un momento di incontro degli operatori del settore, dove le aziende possono incontrare negozianti, noleggiatori e laboratori specializzati. Il business legato al mondo della montagna e della neve è caratterizzato da una passione che non trova eguali: molto spesso tra le file delle aziende operano infatti ex atleti professionisti che hanno fatto della propria passione un lavoro.

LE NOVITA’ – La rassegna a Fiera Bolzano è in grado di catalizzare l’attenzione di tutti gli attori del mondo neve, e quest’anno lo farà ancora di più grazie all’aggiunta di una giornata espositiva e all’istituzione di una delle principali attrazioni di questa edizione: Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia. L’appuntamento è in agenda anche domani – giovedì 11 gennaio, dalle 8:30 alle 14 sulle nevi della pista Prà di Tori di Carezza Ski, e rappresenta un evento unico e riservato in esclusiva a negozianti e noleggiatori che potranno così testare in anticipo gli attrezzi novità della stagione 2024/25. Il villaggio test sarà dedicato ai marchi di attrezzature e accessori per sci da discesa, fuori pista, scialpinismo e snowboard. La partecipazione è gratuita e riservata a negozianti e noleggiatori per un massimo di due testatori per punto vendita. Nel rispetto delle proprie linee guide sul rispetto ambientale, Fiera Bolzano ha organizzato le navette che collegheranno Carezza all’area espositiva per l’intera durata della manifestazione.

I Test Days non sono però l’unica novità della tre giorni di expo di Fiera Bolzano. Ad arricchire il palinsesto della manifestazione spiccano i Prowinter Clinics, brevi talks di 15 minuti in lingua italiana o tedesca, in cui le aziende presentano a negozianti e noleggiatori i propri prodotti, condividendo informazioni tecniche importanti nonché suggerimenti per la loro esposizione efficace. Un nuovo format di Prowinter per dare spazio ai brand e mettere in risalto le novità di mercato, rafforzando il rapporto con i propri clienti. I Prowinter Clinics occupano i pomeriggi della kermesse altoatesina dalle 14 alle 17, venerdì 12 gennaio i Clinics si svolgeranno al mattino dalle 10 alle 12, e sempre nella mattinata del 12 gennaio, è in programma il consueto appuntamento con Prowinter Lab, l’osservatorio privilegiato guidato da Alfredo Tradati che ha intervistato 106 noleggi per comprendere il sentiment della stagione in corso