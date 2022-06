Inaugurata la nuova palazzina della Questura di Trento

martedì, 28 giugno 2022

Trento – È stata inaugurata questa mattina dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, la nuova palazzina della Questura di Trento che ospita l’Ufficio Denunce, il front office della Divisione PAS, dell’Ufficio Immigrazione e dell’URP. Foto @Ufficio Stampa PAT.

Il Capo della Polizia, accompagnato dal Commissario del Governo Prefetto Gianfranco Bernabei e dal Questore di Trento Alberto Francini, ha proceduto al taglio del nastro e alla scopertura della statua dedicata a San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Il Prefetto Giannini ha poi deposto una corona d’alloro in ricordo dei caduti della Polizia di Stato presso la lapide situata nel corridoio centrale della struttura.

Il Prefetto Giannini ha dichiarato di essere lieto di inaugurare un nuovo spazio di servizi per la cittadinanza ed ha ringraziato la comunità di Trento, una comunità unita e coesa dove il principio dell’autonomia è interpretato in maniera virtuosa raggiungendo grandi risultati in termini di sicurezza e qualità di vita.

A conclusione della sua visita, il Prefetto Giannini ha incontrato una rappresentanza del personale della Polizia di Stato che opera nella provincia, le Organizzazioni Sindacali e personale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Nella circostanza, il Capo della Polizia ha ringraziato il Questore di Trento Alberto Francini che a fine giugno terminerà la sua importante carriera nella Polizia di Stato. Il Prefetto Giannini ha ricordato i brillanti successi professionali del dottor Francini elogiandone l’impegno e lo spirito di servizio che ne hanno distinto tutto il percorso nella Polizia di Stato.

Fugatti: “Nuovi spazi della Questura, in Trentino sinergia per la sicurezza”

“Nuovi spazi riqualificati nel presidio per la sicurezza in Trentino: un intervento che nasce dalla sinergia tra la Polizia e le istituzioni locali, con il sostegno finanziario della Provincia, per agevolare i servizi ai cittadini e il lavoro quotidiano delle operatrici e operatori delle nostre forze dell’ordine. È ciò che inauguriamo oggi con i rappresentanti della comunità, il questore Francini, che ringrazio per il suo servizio prestato in Trentino e la sensibilità dimostrata nei confronti dell’autonomia, e soprattutto con la presenza importante del capo della Polizia Lamberto Giannini. In un momento che esprime la vicinanza sempre più stretta tra la popolazione e corpi dello Stato. Il compito delle forze dell’ordine, assieme alla magistratura, è fondamentale per rendere il Trentino più sicuro. I risultati si vedono e sono apprezzati dai cittadini”. È il messaggio del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che oggi ha partecipato assieme all’assessore provinciale a istruzione, università e cultura Mirko Bisesti all’inaugurazione della nuova ala della Questura di Trento. All’interno il front office della divisione della Polizia amministrativa e sociale, dell’ufficio immigrazione, l’ufficio denunce, il corpo di guardia, nonché l’ufficio passaporti.

Nella cerimonia, Fugatti ha sottolineato la collaborazione presente in Trentino tra la Provincia, i Comuni e i corpi dello Stato in tanti ambiti: una cooperazione che ha dato prova sul campo in diverse occasioni e in particolare per l’organizzazione del concerto di Vasco Rossi, come ha precisato Fugatti ringraziando il questore Francini per il contributo dato al territorio.

L’assessore Bisesti ha voluto sottolineare l’importanza sia dei nuovi spazi che dell’impegno portato avanti ogni giorno dalle forze dell’ordine. “Un’opera di controllo del territorio, prevenzione e indagine indispensabile per tutelare i cittadini e rendere il Trentino più sicuro, di cui spesso, come cittadini, conosciamo solo la parte finale. I risultati raggiunti sono evidenti, come dimostra recentemente l’attività di contrasto al terrorismo condotta recentemente anche nel nostro territorio”.

Il capo della Polizia Giannini ha ringraziato “una comunità unita e coesa, dove il principio autonomia è interpretato in maniera virtuosa e si stanno raggiungendo grandi traguardi, su sicurezza e qualità del servizio alla popolazione”. “Sono lieto di essere qui, per inaugurare un nuovo spazio particolarmente dedicato ai servizi rivolti alla cittadinanza” ha aggiunto Giannini, che ha sottolineato il contributo della polizia e degli apparati di sicurezza durante l’emergenza pandemia e per assicurare la coesione sociale nella ripartenza post-Covid.

Nel suo intervento, che è stato anche di commiato per il prossimo pensionamento, il questore di Trento Francini ha ringraziato il Trentino e la Provincia autonoma di Trento per il sostegno in termini di personale per il front office della Questura e i servizi al cittadino. Ha quindi elogiato i buoni rapporti con le realtà del territorio e i Comuni, che ha visitato di persona, e con tutti i soggetti del sistema della protezione civile, professionisti e volontari.

Inaugurata all’interno degli spazi la statua di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, realizzata dallo scultore altoatesino Paul de Doss Moroder.