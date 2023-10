martedì, 10 ottobre 2023

Scena (Bolzano) – E’ stata inaugurata la nuova caserma dei carabinieri di Scena (Brescia). L’edificio, che ospita il comando Stazione dal mese di marzo 2022, è stato realizzato grazie alla volontà e al determinante impegno dell’Amministrazione comunale che, nel 2018, ha deciso di ristrutturare la locale caserma dei vigili del fuoco ricavando al piano attico gli spazi da destinare a sede dei carabinieri.

I lavori di adattamento dello stabile, avviati nel novembre 2020, sono stati ultimati verso la fine del 2021, con l’effettiva occupazione dell’immobile da parte dei carabinieri, nel mese di marzo 2022.

La Stazione Carabinieri di Scena ha competenza su un territorio molto esteso (circa 49 kmq), con un bacino di popolazione che si attesta attorno ai 3000 abitanti. Il Comando assicura un’apertura giornaliera al pubblico di 6 ore (8:30 – 12:30 e 13 – 15) e costituisce l’unico presidio delle forze dell’ordine sul territorio.

Alla cerimonia erano presenti le autorità, dopo l’alzabandiera, momento di massima solennità per eccellenza e dal raccoglimento in ricordo dei caduti. Oltre ai sindaci del Burgraviato e alle tantissime autorità locali, era presente anche il presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano che ha voluto formulare un saluto a tutti i presenti e ringraziare i carabinieri per il lavoro svolto a favore della Comunità.