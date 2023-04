Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri a Sant’Orsola Terme

giovedì, 6 aprile 2023

Sant’Orsola Terme (Trento) – Inaugurata la nuova caserma della Stazione Carabinieri di Sant’Orsola Terme (Trento).

L’edificio che ospita il comando Stazione dal mese di dicembre del 2021, è stato realizzato grazie alla volontà e al determinante impegno dell’Amministrazione comunale di Sant’Orsola Terme che, nel maggio 2017, ha acquistato e successivamente ristrutturato la vecchia sede della Cassa Rurale, grazie anche al significativo finanziamento (Fondo Unico Territoriale) concesso dalla Provincia Autonoma alla Comunità di Valle “Alta Valsugana e Bernstol”, i cui rappresentanti, all’epoca, decisero unanimemente di destinarlo quale sede dei carabinieri.

I lavori di adattamento dello stabile, avviati nel 2019, sono stati ultimati verso la fine del 2020, con l’effettiva occupazione dell’immobile da parte dei Carabinieri, nel dicembre 2021.

La Stazione carabinieri di Sant’Orsola Terme ha competenza su un territorio molto esteso (circa 67 kmq) che ricomprende oltre all’omonimo comune, anche quelli limitrofi di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina, con un bacino di popolazione si attesta attorno ai 2.100 abitanti. Il Comando assicura, inoltre, un’apertura giornaliera al pubblico di tre ore (10-13) e costituisce l’unico presidio delle forze dell’ordine sul territorio.

Le prolusioni delle Autorità sono state preceduti dall’alzabandiera, momento di massima solennità per eccellenza e dal raccoglimento in ricordo dei Caduti.

Oltre ai sindaci della Valle e alle tantissime autorità locali, era presente anche l’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Giunta Provinciale, Stefania Segnana, in rappresentanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha voluto formulare un saluto a tutti i presenti e ringraziare i Carabinieri per il lavoro svolto a favore della Comunità.

Per la speciale occasione, è giunto da Padova anche il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante dell’Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, comando di vertice dell’Arma, il quale ha espresso gratitudine per l’affetto e il calore riservato ai Carabinieri dalla “bella gente” di questa splendida vallata, impegnandosi a nome di tutti i militari che operano su questo territorio a “fare sempre di più e meglio” per “servire” la comunità e per ripagare la stima e la vicinanza che essa ha inteso rivolgere all’Arma realizzando la sede della nuova Stazione .

A seguire, il classico taglio del nastro a cura della Senatrice Elena Testor in qualità di madrina, accompagnata dal Sindaco di Sant’Orsola, Andrea Fontanari e il rito benaugurale della benedizione dello stabile. L’evento è stato inoltre condito dalla partecipazione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” che ha raggiunto il sito della cerimonia sfilando per le strade centrali del paese intonando musiche da parata.