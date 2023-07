sabato, 8 luglio 2023

Altopiano della Vigolana (Trento) – E’ stata inaugurata la nuova autobotte a Centa San Nicolò. Sono intervenuti il Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Centa San Nicolò Alessandro Martinelli, i vicepresidenti della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi e Daniele Postal, l’ispettore del Distretto di Pergine Mauro Oberosler, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana Paolo Zanlucchii, l’assessore comunale alla protezione civile Marcello Sadler, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, rappresentanti degli Alpini e dei Carabinieri.

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha sottolineato: “Inauguriamo n mezzo che rappresenta la tecnologia che avanza, un esempio delle nuove dotazioni che mettiamo a disposizione dei nostri vigili del fuoco e quindi della comunità. È importante continuare a investire in queste tecnologie, perché sappiano bene che le necessità che derivano dalle emergenze sul territorio richiedono particolari risorse tecnologiche. Nei giorni scorsi sono stato in Alta Val di Non, dove c’era circa un migliaio di allievi Vigili del Fuoco con tante famiglie. Giovani che hanno imparato tante cose, anche sul piano umano, divertendosi al contempo e dando continuità ai valori che voi Vigili del Fuoco rappresentate. Voi e tutto il mondo del volontariato avete infatti questa grande capacità di trasmettere valori alle nuove generazioni. Ma sappiamo che serve anche la volontà dei genitori affinché un giovane si impegni al servizio della comunità, e quindi voglio ringraziare anche le famiglie. Voglio qui oggi poi ricordare, a un anno di distanza, la tragedia della Marmolada, perché in quell’occasione, come in tante altre, i Vigili del Fuoco e tutta la Protezione Civile hanno dimostrato grande prontezza e capacità di intervento. Grazie per il vostro valore e per il vostro impegno.”

La giornata odierna ha assunto un significato particolare, poiché è stata inaugurata la nuova autobotte acquistata con il sostegno economico della Provincia e del Comune, con il contributo della Cassa Rurale Alta Valsugana per alcune dotazioni. Un mezzo all’avanguardia che potrà dare un importante contributo all’attività del Corpo.

Dopo la messa e la benedizione del nuovo mezzo, il pomeriggio di iniziative è proseguito con la sfilata nelle vie del paese, per arrivare poi nel piazzale della caserma dei Vigili del Fuoco. L’inaugurazione della nuova autobotte ha rappresentato anche un viaggio nel tempo attraverso i mezzi dei pompieri degli anni 30, ’70 e di oggi che hanno percorso le vie del paese assieme al Corpo di Centa San Nicolò, a una delegazione di pompieri ospiti giunti dal Vorarlberg e alla comunità, particolarmente presente all’evento.

Sono intervenuti, fra gli altri, il Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Centa San Nicolò Alessandro Martinelli, i vicepresidenti della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi e Daniele Postal, l’ispettore del Distretto di Pergine Mauro Oberosler, il sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana Paolo Zanlucchii, l’assessore comunale alla protezione civile Marcello Sadler, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, rappresentanti degli Alpini e dei Carabinieri.

Il fine settimana di festa con i Vigili del Fuoco Volontari a Centa San Nicolò si concluderà domani con una nuova giornata di appuntamenti tra sport, musica e momenti conviviali.