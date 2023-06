Inaugurata Expo Riva Schuh & Gardabags: gli interventi

sabato, 17 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Valorizzazione del Made in Italy, internazionalizzazione e innovazione. E’ stata inaugurata nella tarda mattinata la 99esima di Expo Riva Schuh & Gardabags, in programma fino a martedì 20 giugno alla presenza di Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi; Alessandra Albarelli, direttrice di Riva del Garda Fierecongressi; Mario Tonina, vicepresidente della Provincia di Trento; Cristina Santi, sindaco di Riva del Garda; Enrico Cietta, presidente di Expo Riva Schuh & Gardabags; Roberto Luongo, Ceo di Italian Trade Agency e Carmen Arias Castellano, Segretario Generale di Cec operatori e rappresentanti dei 42 Paesi presenti alla rassegna internazionale.

Il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini (nel video), ha posto l’accento sulle presenze alla rassegna, sottolineando: “In questa edizione c’è la riscoperta del Made in Italia con ben 252 espositori presenti, l’internazionalizzazione e l’innovazione: da anni puntiamo sulla qualità e i risultati sono ben visibili”. Il presidente Pellegrini ha ricordatole difficoltà post pandemia, la ripresa e questa edizione – la 99esima – vede il ritorno in grande stile degli operatori di ben 42 Paesi.

Alessandra Albarelli (nel video), direttrice di Riva del Garda Fierecongressi, ha evidenziato le novità delle manifestazione, partendo dalla piattaforma digitale che favorisce l’incontro tra i buyer mondiali, espositori e il grande pubblico, i progetti delle start-ups dell’Innovation Village Retail con i quali si scandagliano e anticipano le novità digitali di settore, e la sostenibilità: “Questa edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags ci proietta nel futuro con grande fiducia e possiamo dire che Riva del Garda è la capitale mondiale del settore”.

I NUMERI – Più di 1300 gli espositori, le aziende rappresentate e i brand, provenienti da 42 Paesi. Con una significativa presenza di personalità istituzionali e leader di settore, che animeranno i quattro giorni di fiera grazie a panel dedicati al mondo delle calzature, borse e accessori. Sono esposte le nuove collezioni primavera-estate 2024 e i trend invernali per il riassortimento. Tutto esaurito il quartiere fieristico, ripopolato anche nei due padiglioni rimasti chiusi nel dopo-pandemia, al quale si aggiungono alcuni hotel rivani, dove undici espositori accoglieranno i buyer in location prestigiose e più raccolte.

Tra le presenze in fiera, alcune Nazioni mai rappresentate prima e alcuni piacevoli ritorni, quali Giappone, Nepal, Repubblica Ceca, Messico e Malesia. Massiccia la presenza del mondo della produzione cinese: il 34% delle aziende provengono dal distretto Fujian; il 27% dal Zhejiang; il 26% dal Guangdong; il 4,83% dall’ Anhui; il 3% dal Sichuan; l’1,93% dal Jiangsu; l’1,44% da Hong Kong e lo 0,96% dallo Shandong. Per quanto riguarda le borse, la più alta rappresentanza proviene dal distretto del Guangdong (81%).

Quanto ai visitatori, si registrano presenze da 103 Nazioni, su cui spiccano Italia, Germania, Spagna e Inghilterra, ma è da segnalare anche la presenza di compratori provenienti dall’Africa, in particolare dal Nord Africa, soprattutto Egitto, e dall’Africa centrale, con una numerosa delegazione proveniente dal Kenya. Corposa anche la presenza di compratori provenienti dal Sud America. Attesi oltre 350 top buyer di livello internazionale, pronti a farsi un’idea sulle prossime tendenze moda durante la prima manifestazione di settore che, come da tradizione, aprirà la stagione commerciale dell’estate 2024. In crescita la presenza di importanti istituzioni di settore; non mancheranno i vertici delle associazioni di categoria a rappresentanza dei maggiori distretti di produzione mondiale del settore, tra cui Cina, Europa, India, America Latina, Pakistan, Turchia e Vietnam.

EVENTI – Molti gli eventi che arricchiranno le giornate di fiera, a partire dai Market Focus, momenti di incontro esclusivi e riservati tra espositori e compratori, che si concentreranno su alcuni Paesi, quali America Latina, Kenya, Nord Europa e Stati Uniti. In fiera anche l’Innovation Village Retail, un villaggio espositivo dedicato all’innovazione nel retail aperto a startup, aziende, istituzioni e professionisti del mondo della produzione e distribuzione, pensato per condividere la cultura dell’innovazione e le migliori soluzioni a supporto del comparto. Con le startup che si confronteranno per vincere la ‘Startup Competition’, così da aggiudicarsi la partecipazione all’edizione numero 100 della fiera, in programma dal 13 al 16 gennaio 2024.

Domani – domenica 18 giugno – Expo Riva Schuh & Gardabags ospiterà anche il Summit promosso da CIFA – Confederation of International Footwear Association, che per la prima volta in Europa metterà a confronto personalità di spicco del settore sul tema “Incontro tra domanda e offerta: sfide e opportunità nel post-pandemia tra tendenze dei consumatori e la supply chain. I leader dell’industria calzaturiera a confronto sul futuro del sourcing”. Moderato da William Wong, membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, il summit ha lo scopo di riunire associazioni di produttori asiatici con quelle di rivenditori internazionali e retailer, per poter discutere le sfide e le opportunità del mercato post-pandemia, e vedrà la partecipazione di esponenti di spicco provenienti dalla Cina, ma anche da Giappone, Pakistan, Vietnam, India, Stati Uniti e Spagna.

di A. Pa.