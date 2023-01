Inaugurata da Caparini e Rolfi un’opera fondamentale per il Consorzio di bonifica Oglio-Mella

giovedì, 19 gennaio 2023

Castrezzato (Brescia) – E’ stata inaugurata a Castrezzato (Brescia) alla presenza degli assessori regionali Davide Caparini (Bilancio) e Fabio Rolfi (Agricoltura) un’opera fondamentale realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia, Anbi Consorzio di Bonifica Oglio Mella e Comune. Un cava riconvertita in bacino di accumulo dell’acqua piovana con una capacità da 150mila metri cubi. Acqua che verrà utilizzata per fronteggiare i sempre più frequenti periodi di siccità che minacciano la nostra agricoltura.

L’opera servirà al Consorzio di bonifica Oglio Mella come bacino di laminazione delle piene e di accumulo a uso irriguo e nel contempo è stata recuperata una delle cave dismesse in località Bargnana di Castrezzato, lungo il canale consortile Roggia Trenzana-Travagliata.

È la prima concreta attuazione della legge regionale 34/2017 che favorisce il recupero ambientale delle aree estrattive cessate, permettendo interventi dedicati alla mitigazione del cambiamento climatico sulle risorse idriche, grazie alla duplice funzione di questi invasi per la difesa idrogeologica del territorio e come riserve d’acqua per l’irrigazione.