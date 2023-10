Inaugurata a Fiera Bolzano l’edizione 2023 di Hotel, Hilpold: “Cresce l’interesse degli operatori”

lunedì, 23 ottobre 2023

Bolzano – Innovazione e sostenibilità sono i grandi temi di Hotel, fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione inaugurata questa mattina a Fiera Bolzano e in calendario fino a giovedì 26 ottobre.

Alla cerimonia inaugurale, che si è svolta nello stand dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV, sono intervenuti Armin Hilpold, presidente Fiera Bolzano; Manfred Pinzger, presidente Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV; il presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Mich Ebner; la vicepresidente ASAT (Associazione Albergatori ed imprese turistiche Trentino) Emanuela Felicetti; l’assessore del Comune di Bolzano Chiara Rabini; l’albergatrice di Nova Ponente Eva Zelger; il presidente dell’Associazione Cuochi della provincia di Bolzano Patrick Yager Jaggregger, quindi esponenti di associazioni legati alla ristorazione dell’Alto Adige, imprenditori e operatori del settore alberghiero.

Il presidente di Fiera Bolzano, Armin Hilpold, ha sottolineato i grandi temi dell’edizione 2023 di Hotel, l’intelligenza artificiale che per la prima volta entra in una rassegna a Bolzano, con l’innovazione per i settori della ristorazione e alberghiero e la sostenibilità delle aziende. “Sono presenti – ha spiegato Armin Hilpold – più di 400 espositori, con una crescita rispetto all’edizione dello scorso anno e un incremento dell’interesse verso i temi che ci siamo posti in questa edizione di Hotel”.

Nei diversi interventi – da Manfred Pinzger a Mich Ebner, da Emanuela Felicetti a Eva Zelger, da Chiara Rabini a Patrick Yager Jaggregger – sono stati evidenziati gli impegni e l’attività del settore che punta sempre più alla sostenibilità e ai nuovi progetti e Hotel diventa un punto d’incontro per gli operatori.

Durante le quattro giornate di Hotel sono in programma 30 eventi, un cartellone affascinante e ricco di ispirazione; tra questi spiccano la premiazione Hotel Sustainability Award, Hotel Opening Night, le Stelle Verdi Michelin, CocktailBar&Friends Awards; Vinea Tirolensis e un appuntamento su Risorse Umane.

Hotel 2023: 30 eventi – 400 espositori – 18mila professionisti dell’ospitalità

Fino a giovedì 26 ottobre | 9:30 – 18.