In Valtellina torna la “Notte dei saldi”: il programma dell’iniziativa

lunedì, 3 luglio 2023

Sondrio – Torna la “Notte dei saldi” in Valtellina. Le iniziative, promosse e sostenute dall’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio, animeranno Bormio, Morbegno e Tirano.

Giovedì 6 luglio, nel giorno che quest’anno segna l’inizio dello shopping a pr03ezzi ribassati, apertura serale dei negozi nella nota località turistica dell’Alta Valtellina che nel 2026 ospiterà le gare olimpiche di discesa libera maschile e scialpinismo.

Anche Tirano è pronta ad accendere le vetrine nelle ore serali con la “Notte dei saldi” in programma sabato 8 luglio. Per la città che confina con la Svizzera, l’occasione per confermare la propria vocazione commerciale e turistica cresciuta di anno in anno anche grazie all’effetto Trenino rosso del Bernina, patrimonio Unesco conosciuto nel mondo.

A Morbegno torna “Saldi by night” che sarà di scena venerdì 7 e sabato 8 luglio con l’apertura serale dei negozi e le tante iniziative di animazione nate dalla collaborazione tra Unione Commercio e Turismo e Pro Loco.

Ricordiamo che i saldi estivi in Lombardia avranno inizio giovedì 6 luglio e ci accompagneranno fino a domenica 3 settembre 2023.

Da oggi – sabato 1 luglio – si applicheranno le novità introdotte dal Decreto Legislativo numero 26 del 7 marzo 2023 che recepisce la “Direttiva Omnibus” dell’Unione europea.

Le nuove disposizioni hanno l’obiettivo di porre una regolamentazione certa ed univoca alle politiche di sconto prevedendo che ogni annuncio di riduzione del prezzo deve indicare, oltre alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

Pertanto, in occasione dei saldi, il prezzo precedente (barrato) da indicare su ogni cartellino è quello più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.

Giovedì 6 luglio da segnare in agenda l’appuntamento con “Sondrio Estate 2023” che animerà vie e piazze del capoluogo con spettacoli, musica e animazione.

Venerdì 7 luglio spazio al buonumore con “Chiavenna è Comedy”, rassegna che vedrà impegnati dieci comici nel cuore della città della Mera.