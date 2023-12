In Valtellina sono stati inseriti 33 nuovi carabinieri

mercoledì, 13 dicembre 2023

Sondrio – Inserimento di 33 carabinieri nelle Stazioni della Valtellina. Oggi il prefetto della provincia di Sondrio, Roberto Bolognesi, si è recato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri dove, accolto dal comandante provinciale colonnello Marco Piras, ha incontrato i militari neo-giunti, già addestrati nelle attività di controllo del territorio e gestione delle emergenze, inseriti nelle Stazioni carabinieri dislocate in tutta la provincia.

Il rafforzamento maggiore è arrivato per i presidi posti nelle località più distanti dal capoluogo concentrate nei distretti di Tirano e Chiavenna. La Valtellina, anche quest’anno, oltre agli altri ingressi pervenuti grazie ai trasferimenti interni, ha ottenuto un consistente aumento di 33 unità provenienti direttamente dai reparti d’istruzione, tra cui 5 marescialli e due brigadieri.

Le forze messe a disposizione sono state attentamente ripartite nel territorio in ragione delle strategie d’intervento evidenziatesi e discusse anche in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto.

Il prefetto, incontrando i neo-carabinieri, ha ricordato loro l’importanza dell’agire di ciascun militare, la cui missione è quella di operare a favore delle genti locali sapendo ascoltare le istanze provenienti in particolare dalle fasce più deboli e vulnerabili, favorendo, con la loro azione quotidiana, non senza spirito di sacrificio, lo sviluppo della Comunità in un quadro di legalità.