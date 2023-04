In Valle Camonica torna il premio “prati da sfalcio”: il regolamento

giovedì, 6 aprile 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Parco Adamello, promuove l’ottava edizione del “Premio prati da sfalcio”, assegnato a chi sfalcia i prati ubicati nel territorio di “Rete Natura di Valle Camonica” per ricavarne fieno, con l’obiettivo di attribuire un riconoscimento alla gestione dei prati da foraggio che mostrano migliore equilibrio tra valore foraggero e valore ecologico.

Per questo premio la Comunità Montana mette a disposizione un finanziamento complessivo di 9mila euro, incrementando i massimali soprattutto per chi opera all’interno dei confini del Parco Adamello: un sostegno simbolico che l’Ente riconosce a chi conduce queste superfici, che richiedono attività molto onerose anche dal punto di vista economico.

La manutenzione dei prati di versante per il Parco è infatti di estrema importanza dal punto di vista paesaggistico e un premio come questo è anche una forma di riconoscimento a chi continua a mantenere la tradizione dello sfalcio.

La valutazione di merito terrà conto del valore agronomico delle superfici prese in esame, del valore ambientale e naturalistico dei prati candidati e delle difficoltà di gestione, dall’accessibilità al sito alla sua percorribilità e morfologia, e sarà quindi stilata una graduatoria per individuare i vincitori assegnatari.

Nel 2023 il Premio è abbinato anche a una ricerca scientifica che riguarda l’uccello “Re di quaglie” (Crex crex): una specie che, stando alla Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia, è classificata come vulnerabile e a rischio di estinzione.

La sua esistenza, strettamente legata ai prati e ai pascoli di cui è prezioso e raro abitante durante la primavera e l’estate, è minacciata dall’abbandono delle attività di sfalcio, che potrebbe causare il rimboschimento delle aree e, inevitabilmente, la scomparsa del suo habitat. Per aiutare il Parco a monitorare la presenza del Re di quaglie in Valle Camonica (al momento non risultano rilevazioni e segnalazioni note), ai conduttori delle superfici da sfalcio sarà fatto ascoltare il suono emesso da questo uccello, così da imparare a riconoscerlo e segnalarlo, per permettere a un team di ornitologi di poterne verificare l’effettiva presenza e lo “stato di salute”.

Il bando completo con il regolamento e i requisiti di partecipazione è pubblicato su https://www.cmvallecamonica.bs.it/ e https://www.parcoadamello.it/.

La partecipazione è limitata a circa 40 candidati, a fronte dei quali si prevedono indicativamente 20 premi (dell’importo di 600 euro, 400 euro o 300 euro).

Le domande devono essere inoltrate entro le ore 12 di venerdì 5 maggio

OTTAVA EDIZIONE DEL PREMIO PRATI DA SFALCIO – 2023

REGOLAMENTO-BANDO

Art. 1

Il presente bando, costituito da n. 16 articoli, stabilisce le modalità per l’adesione alla “ottava edizione del premio prati da sfalcio – 2023” organizzato dalla Comunità Montana di Valle Camonica in quanto Ente Gestore del Parco dell’Adamello.

Art.2

La finalità del concorso è attribuire un premio alla gestione dei prati da foraggio che mostrano migliore equilibrio tra valore foraggiero e valore ecologico.

Nello specifico si tratta di un riconoscimento legato al mantenimento in buone condizioni di questa risorsa, importante tessera del paesaggio e dell’ambiente.

Art. 3

I prati da foraggio che possono concorrere devono avere:

1. superficie minima di circa 0,35 ha accorpati, con gestione omogenea;

2. superfici a prato permanente;

3. essere ubicati all’interno del territorio denominato “Rete Natura di Valle Camonica” come da protocollo d’intesa del 10/12/2013 (Parco dell’Adamello; Parco Nazionale dello Stelvio – versante lombardo porzione in provincia di Brescia; SIC e Riserva Naturale Regionale Valli di S. Antonio in comune di Corteno Golgi; SIC da Monte Belvedere a Vallorda; Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo; PLIS del Lago Moro; PLIS del Barberino; PLIS delle Dolomiti Camune; Riserva Naturale Boschi di Giovetto e Paline – versante camuno; Foreste di Lombardia in territorio Comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica e in gestione a ERSAF;) oltre al territorio compreso nel PLIS dell’Ogliolo;

4. altitudine media superiore a 300 metri

Sono esclusi i pascoli alpini, i prati avvicendati e le praterie non destinate alla produzione di foraggio.

Sono altresì escluse le superfici (identificate catastalmente) premiate nella precedente edizione 2022.

A tale scopo fanno fede le singole particelle interessate.

Art. 4

Possono partecipare al concorso:

1. le aziende agricole con allevamenti e gli allevatori amatoriali con allevamenti regolarmente registrati (indicare nella scheda di iscrizione il codice sanitario di allevamento) ed in attività, che gestiscono prati permanenti all’interno delle aree individuate, ricavandone foraggio per la propria azienda

2. altri proprietari di prati, purché siano in grado di dimostrare una coerenza nella gestione zootecnicoforaggiera dei prati.

Condizione necessaria è il possesso dei terreni (proprietà, affitto, comodato d’uso) per l’intera durata dell’iniziativa. La condizione di proprietà dei terreni dovrà essere autocertificata dal richiedente all’atto della presentazione della domanda. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di escludere i richiedenti in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero.

La dimostrazione della titolarità della gestione e dell’ammissibilità della domanda avverrà per le aziende agricole sulla base del fascicolo aziendale aggiornato (le particelle candidate dovranno essere regolarmente presenti sul fascicolo aziendale al momento della domanda), mentre i proprietari non titolari di azienda agricola dovranno risultare proprietari o comproprietari dei prati sulla base di visure catastali aggiornate o contratti di cessione.

Qualora il beneficiario non sia proprietario del fondo alla domanda dovrà essere allegata l’autorizzazione della proprietà alla partecipazione al concorso.

I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. L’Ente si riserva la facoltà di escludere domande incomplete, non corredate di tutta la documentazione richiesta o con documentazione contraddittoria.

La valutazione della conformità della superficie avverrà sulla base della superficie a prato per ogni particella come da fascicolo aziendale oppure d’ufficio mediante fotointerpretazione sulla base delle fotografie aeree più aggiornate disponibili.

Ogni partecipante ha la possibilità di candidare una sola superficie a prato (anche se costituita da più particelle confinanti).

Art. 5

In cosa consiste il premio.

Un premio monetario secondo i seguenti parametri:

• 600 euro ai proprietari o conduttori delle superfici che risultano allevatori professionali o amatoriali, che lavorano e candidano superfici all’interno del Parco dell’Adamello. Sarà inoltre necessario raggiungere un punteggio di gestione minimo pari a 8 punti

• 400 euro ai proprietari o conduttori delle superfici che risultano allevatori professionali o amatoriali.

Sarà inoltre necessario raggiungere un punteggio di gestione minimo pari a 8 punti

• 300 euro i proprietari o conduttori delle superfici che non risultano allevatori e che abbiano raggiunto un punteggio di gestione minimo di 8 punti.

Art. 6

Criteri di selezione dei partecipanti.

La partecipazione sarà limitata a circa 40 candidati (indipendentemente dal numero di richiedenti), a fronte dei quali si prevedono indicativamente 20 premi.

I criteri di selezione dei partecipanti saranno i seguenti:

1. prato situato ad altitudine superiore a 1.000 m s.l.m. 1 punto

2. prato condotto da azienda agricola con allevamento 1 punto

Per la selezione dei partecipanti, in caso di pari punteggio verranno prese in considerazione le domande pervenute prima (fa fede la sola data di ricezione e protocollazione da parte dell’ufficio protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica – si invita pertanto a trasmettere con adeguato anticipo rispetto alla scadenza la documentazione prevista).

Art. 7

La valutazione dell’equilibrio di gestione sarà effettuata in pieno campo entro la fine dell’estate.

I dati agronomici saranno raccolti tramite intervista al richiedente e misure dirette sul campo, mentre per quanto riguarda i dati vegetazionali si verificherà la presenza/assenza di elementi indicatori della gestione – come dalle esperienze delle precedenti edizioni.

Criteri di valutazione:

• Valutazione agronomica: si valuteranno alcuni indicatori della gestione agronomica, quali la massa, l’altezza ed il rigoglio della vegetazione, le espressioni delle condizioni di nutrizione del cotico erboso in relazione alla fertilità naturale dei luoghi, la presenza di buone piante foraggere e la composizione delle diverse specie e l’assenza di piante indicatrici di una cattiva gestione o di una gestione non congrua con le finalità del bando (punteggio da 0 a 5);

• Valutazione naturalistica: si valuterà la presenza di specie di particolare interesse floristico/naturalistico anche all’intorno (punteggio da 0 a 3);

• Valutazione delle difficoltà gestionali: si valuterà l’accessibilità del sito in termini di distanza e percorribilità oltre alle difficoltà di utilizzo di strumenti meccanici in relazione alla posizione, morfologia e giacitura delle superfici (punteggio da 1 a 3 per l’accessibilità; punteggio da 1 a 3 per la possibilità di meccanizzazione gestionale);

In caso di pari punteggio verrà data la precedenza alle superfici e/o ai proprietari che non sono mai stati premiati.

Art.8

Ogni partecipante prende atto e accetta incondizionatamente il presente “Regolamento-Bando”.

Art. 9

I vincitori del premio possono richiedere l’esecuzione di analisi bromatologiche sul fieno prodotto. Sarà loro cura consegnare un campione del fieno prodotto secondo modalità e tempi che saranno concordati.

La valutazione ecologica e l’analisi bromatologica consentiranno il tutoraggio sulla gestione agro-ambientale della prateria.

I dati raccolti consentiranno la costruzione di un repertorio delle praterie di valore ecologico e potranno essere la base per la costruzione futura di una “banca del fieno” – intesa come repertorio informatizzato dell’offerta di foraggio e potenziale punto di contatto tra offerta e domanda dello stesso.

Art. 10

I soggetti interessati devono inoltrare domanda in carta semplice entro le ore 12.00 del 5 maggio 2023 secondo lo schema di cui all’allegato “A”, indirizzata a: Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell’Adamello – “Premio prati da sfalcio – 2023”, Piazza Tassara 3, 25043 Breno (Brescia), corredata dalla seguente documentazione:

1. Domanda di adesione

2. Copia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante, in corso di validità;

3. nel caso di beneficiario non proprietario:

• autorizzazione della proprietà all’esecuzione degli interventi indicati in domanda

Le domande potranno essere inviate a mezzo posta con raccomandata A/R, consegnate a mano presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco Adamello – Ufficio protocollo o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it (fa fede la data e l’ora di avvenuta protocollazione).

Non saranno prese in considerazione domande incomplete.

Art. 11

L’ente gestore del Parco dell’Adamello si riserva la facoltà di variare la modalità di intervento, al fine di mantenere la coerenza generale dell’iniziativa.

Art. 12

Dopo la chiusura del bando sarà stilata la graduatoria dei partecipanti e per le domande non ammesse saranno indicate le motivazioni sintetiche dell’esclusione. Comunicazione dell’esito di questa fase sarà inviata ai singoli richiedenti.

A seguito di verifica in pieno campo sarà stilata la graduatoria con l’individuazione dei rispettivi premi.

Stante la natura dell’iniziativa, non sono ammesse contestazioni alla graduatoria basate sul modello di valutazione applicato.

Eventuali osservazioni in questo senso potranno essere presentate a margine del Bando e costituiranno elementi di valutazione per le successive eventuali edizioni dell’iniziativa.

Art.13

L’Ente si riserva la possibilità di modificare il numero di interventi previsto al fine di garantire una maggiore coerenza agli obbiettivi del concorso.

Art.14

Il premio sarà erogato in soluzione unica entro l’Autunno 2023 in occasione di una giornata di presentazione del Premio al pubblico.

Art.15

La presentazione della domanda sottintende la completa conoscenza ed accettazione degli obblighi connessi, ivi compresa l’accettazione della facoltà del personale della Comunità Montana/Parco dell’Adamello o di suoi incaricati di introdursi all’interno delle singole proprietà in ogni momento per l’esecuzione di sopralluoghi e verifiche connesse al presente bando.

Analogamente ogni partecipante autorizza la pubblicazione di immagini riguardanti l’oggetto del concorso tratte all’interno della propria proprietà e finalizzate alla pubblicizzazione dell’iniziativa presso i canali del Parco dell’Adamello. Qualsiasi grave irregolarità e/o inadempimento comporterà il decadere dal premio e la restituzione delle somme eventualmente già percepite, gravate dagli interessi di legge.

Art 16

L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare per legittimi motivi il presente bando.