In Valle Camonica cambiano i parroci: le nomine del vescovo

mercoledì, 12 luglio 2023

Berzo Demo (Brescia) – In Valle Camonica proseguono gli avvicendamenti dei sacerdoti e il valzer dei sacerdoti. Il vescovo Pierantonio Tremolada ha nominato i nuovi parroci.

Dopo quanto accaduto negli scorsi mesi la parrocchia di San Lorenzo a Demo ha un sacerdote è don Santo Chiapparini, che torna nella parrocchia dove era già stato in passato. Nativo di Paisco, ordinato nel 1976, don Santo Chiaopparini ha ricoperto le cariche di curato a Roncadelle, a Gardone Val Trompia, parroco di Demo, Paisco Loveno, Malonno e negli ultimi dieci anni parroco a Chiesanuova.

Il valzer dei sacerdoti in Valle Camonioca prosergue con la nomina di don Fabio Mottinelli a parroco di Artogne, Piazze e Gianico. Don Fabio Mottinelli, orginario di Garda di Sonico, 49 anni, ordinato sacerdote nel 2000, è stato curato di Piamborno, di Berzo Inferiore, Bienno, Esine, Plemo, Prestine, Chiari e parroco di Braone e Niardo negli ultim cinque anni. I fedeli di Niardo e Braone, dispiaciuti per lo spostamento di don Fabio hanno inviato messaggi in diocesi. A guidare invece le parrocchie di Santa Maria della Purificazione di Braone e di San Maurizio di Niardo è stato nominato don Giuseppe Franzoni, 68 anni, ordinato nel 1981, parroco di Berzo Demo e Monte

A Breno da settembre affinacherà il vicario episcopale territoriale don Pietro Chiappa (nella foto) nelle parrocchie di Breno, Astrio e Pescarzo don Mario Pietro Zanardini, 72 anni, nativo di Fraine di Pisogne, ordinato sacerdote nel 1975, ha ricoperto il ruolo di curato a Botticino Mattina, Capo di Ponte, Corna di Darfo, parroco di Branico, Ceratello e Qualino e di Sulzano fino al trasferimento a Breno.