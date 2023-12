In Trentino il buono pasto dei dipendenti pubblici sale a sette euro

martedì, 19 dicembre 2023

Trento – Buono pasto dei dipendenti pubblici: firmato l’accordo per portarlo a 7 euro, ma copre a malapena l’impennata della commissione a carico degli esercenti.

“Oggi siamo stati convocati in APRaN a firmare un’ipotesi di accordo sull’adeguamento del buono pasto a sette euro. Abbiamo firmato per non lasciare sul tavolo risorse stanziate, ma abbiamo ribadito la nostra posizione: l’aumento a sette euro va considerato solo un primo passo. Il valore è rimasto fermo per quindici anni e l’aumento giunge in concomitanza col cambio del sistema di gestione dei buoni pasto che ha comportato il passaggio delle commissioni a carico degli esercenti da 0% a quasi l’8%, che è ricaduto automaticamente sui prezzi applicati alla clientela e ha scoraggiato molti esercenti a convenzionarsi o a rinnovare la convenzione, lasciando così scoperte alcune aree della provincia più decentrate e molti dipendenti pubblici nell’impossibilità di usufruire del buono pasto. Come FLC CGIL abbiamo ribadito la proposta, già avanzata negli ultimi mesi, di portare il buono a otto euro in ragion del fatto che: portarlo a sette servirebbe solo a coprire il rincaro dovuto all’aumento della commissione che l’esercente tende a caricare sul prezzo dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela; l’aumento arriva dopo più di quindici anni in cui il potere di acquisto del denaro, degli stipendi e del buono è precipitato. Alla nostra richiesta di portarlo a otto euro, in settembre ci era stato risposto che non sarebbe stato possibile in quanto sopra i sette euro il valore del buono avrebbe concorso alla formazione del reddito e sarebbe diventato suscettibile di tassazione. Noi sostenevamo che il criterio che stabilisce se il buono sia tassabile non è tanto il suo valore, quanto la natura. Forse l’amministrazione si riferiva a un limite posto in passato nel Testo unico sulle imposte sui redditi, ma quel valore è stato aggiornato a otto euro. Il buono del personale del comparto scuola in Trentino è giornaliero, non cumulabile e fruibile in fasce orarie rigide e prestabilite; per la sua natura non sarebbe prevista tassazione a carico del lavoratore dipendente neanche se raggiungesse valori superiori a otto euro. Durante l’incontro di oggi l’APRaN ha confermato la bontà della nostra versione chiarendo che l’asticella della tassabilità del buono non è più a sette euro e quindi otto è perfettamente plausibile. Le premesse e le motivazioni per portarlo a otto vi sono quindi tutte, ma per far sì che l’aumento abbia un impatto percettibile sul potere d’acquisto del buono manca un ultimo importante ingrediente: la volontà politica”, sottolineano i responsabili di Flc Cgil.