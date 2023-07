In Trentino consegna dei passaporti anche nelle Stazioni carabinieri

venerdì, 7 luglio 2023

Trento – L’obiettivo è snellire le procedure e rendere ancor più celeri le tempistiche di rilascio dei passaporti per i cittadini trentini, così il comando provinciale dei carabinieri di Trento ha messo a disposizione la sua capillare rete di reparti periferici per favorire la consegna dei passaporti direttamente nei luoghi di residenza della popolazione.

L’intesa con la questura prevede che i passaporti, una volta pronti, vengano immediatamente inviati – tramite procedure interne – alla Stazione dei Carabinieri dove risiede l’interessato, e che quest’ultimo venga subito chiamato dal personale dell’Arma per concordarne il ritiro, che potrà avvenire in qualsiasi giorno (le Stazioni dei Carabinieri sono aperte tutti i giorni, festivi compresi).

Tale procedura ha ovviamente carattere straordinario e temporaneo (non trova particolari precedenti analoghi nelle altre Province), coinvolge le Stazioni Carabinieri che si trovano nelle comunità più distanti dalla questura di Trento o dai commissariati di Polizia di Rovereto e Riva del Garda (53 Stazioni delle 73 presenti in Trentino), verrà adottata fino al rientro dell’emergenza creatasi nel settore quale effetto “post covid”, e si affianca in via parallela ed autonoma al protocollo già in atto tra Questura e Consorzio dei Comuni (le pratiche avviate agli “sportelli territoriali” prevedono il rilascio del passaporto presso questi ultimi).

Dall’avvio di questa sinergia in Provincia le Stazioni dei Carabinieri hanno già consegnato finora circa 1.500 passaporti ai relativi aventi diritto.

“Poter fare qualcosa in più per il territorio e la popolazione trentina – afferma il colonnello Matteo Ederle, comandante provinciale dei carabinieri di Trento – è solo una soddisfazione. Come dico spesso, la sinergia istituzionale non è mai una scelta per un dirigente pubblico ma un obbligo morale verso il contribuente, pertanto, a prescindere dalle strette competenze di ciascuno, siamo ben contenti anche noi di supportare la Questura di Trento nell’apprezzabile e diversificato impegno di rendere efficiente il complesso settore dei passaporti”.