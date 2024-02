In ritardo i ristori post alluvione luglio 2022: lettera dei sindaci di Niardo e Braone

sabato, 17 febbraio 2024

Niardo (Brescia) – L’alluvione del 28 luglio 2022 ha lasciato una ferita profonda nelle comunità di Niardo e Braone. Grande solidarietà venne espressa nelle ore e giorni successivi alla calamità naturale a famiglie e aziende che erano stata colpite., ma a più di un anno e mezzo dall’evento i ristori a famiglie e aziende sono nell’ordine del 10%.

I due sindaci Carlo Sacristani (Niardo) e Sergio Mattioli (Braone) hanno scritto una lettera a Ministero, Regione Lombardia, consiglieri regionali, Bim per chiedere informazioni in merito a contributi destinati a nuclei familiari e attività economiche e produttive. Dopo aver ricostruito la situazione i due primi cittadini chiedono: “che vengano urgentemente ricercate soluzioni ed attivate modalità che permettano a chi non ha la possibilità di anticipare le somme necessarie alla riparazione dei danni subiti dall’alluvione di poter avviare i lavori di ripristino collegati all’erogazione dei ristori. Pensiamo, ad esempio, alla stipula di un accordo con gli istituti di credito, o di una convenzione con il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, che preveda la possibilità di anticipo da parte delle banche o dell’ente territoriale delle somme stanziate dallo Stato, ed autorizzate dai Comuni in seguito all’avvenuta istruttoria della domanda, a rimborso dei danni subiti da privati e imprese”. “Le famiglie e le aziende del nostro territorio attendono da oltre 18 mesi risposte e rassicurazioni – concludono – è tempo, anche per la credibilità delle Istituzioni che tutti noi rappresentiamo, vengano date certezze. Ogni giorno di ritardo comporta un aggravamento della situazione in termini di mancata ripartenza delle attività produttive, impossibilità per i cittadini di rientrare nelle proprie case e di riprendere la propria vita” (nelle foto l’alluvione a Niardo e il sindaco Carlo Sacristani)

LA LETTERA

Oggetto: richiesta informazioni in merito a contributi destinati a nuclei famigliari e attività economiche e produttive a seguito dell’alluvione del 28 luglio 2022.

L’elenco riepilogativo della ricognizione dei danni subiti e domande di contributo a seguito dell’alluvione del 28 luglio 2022, trasmesso ormai più di un anno fa, stimava in:

• € 4.276.110,52 i danni complessivi riferibili a 89 nuclei famigliari residenti nel Comune di Niardo;

• € 897.219,00 i danni complessivi riferibili a 19 nuclei famigliari residenti nel Comune di Braone;

• € 6.106.807,43 i danni complessivi riferibili a 26 attività economiche e produttive insediate nel Comune

di Niardo;

• € 876.000,00 i danni complessivi riferibili a 3 attività economiche e produttive insediate nel Comune di

Braone.

Con le risorse economiche stanziate sino ad oggi sono stati coperti solo in piccolissima parte gli ingenti

danni subiti dai nostri cittadini e imprese.

Con notevole ritardo rispetto ai tempi prospettati, infatti:

• con decreto D.G. Sicurezza e Protezione Civile n. 14144 del 22/09/2023, a fronte di una somma stanziata pari a € 332.670,40 per n. 69 nuclei famigliari, è stata trasferita al comune di Niardo (Brescia) la somma di € 27.737,37 per l’erogazione di contributi per l’immediato sostegno alla popolazione da destinare a n. 13 nuclei famigliari;

• con decreto D.G. Sicurezza e Protezione Civile n. 14021 del 21/09/2023, a fronte di una somma stanziata pari a € 35.000,00 per n. 7 nuclei famigliari, è stata trasferita al comune di Braone (Brescia) la somma di 14.980,86 per l’erogazione di contributi per l’immediato sostegno alla popolazione da destinare a n. 3 nuclei famigliari;

• con decreto D.G. Sicurezza e Protezione Civile n. 14814 del 03/10/2023, a fronte di una somma stanziata pari a € 437.390,00 per n. 23 attività, è stata trasferita al comune di Niardo la somma di € 128.608,26 per l’erogazione di contributi l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive da destinare a n. 10 attività, mentre per le attività economiche e produttive del comune di Braone non sono state trasferite somme (constatata la mancanza di domande da parte delle tre attività interessate per le quali era stata stanziata la somma di € 60.000,00).

La ragione della notevole differenza tra importi stanziati ed effettivamente erogati (differenza pari a € 693.733,91) è da ricercarsi nella impossibilità, per la maggior parte dei nuclei famigliari e delle attività che hanno subito danni, di sostenere anticipatamente le spese di ripristino, condizione necessaria per la presentazione della domanda di ristoro.

Con la presente, pertanto, chiediamo vengano urgentemente ricercate soluzioni ed attivate modalità che permettano a chi non ha la possibilità di anticipare le somme necessarie alla riparazione dei danni subiti dall’alluvione di poter avviare i lavori di ripristino collegati all’erogazione dei ristori. Pensiamo, ad esempio, alla stipula di un accordo con gli istituti di credito, o di una convenzione con il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, che preveda la possibilità di anticipo da parte delle banche o dell’ente territoriale delle somme stanziate dallo Stato, ed autorizzate dai Comuni in seguito all’avvenuta istruttoria della domanda, a rimborso dei danni subiti da privati e imprese.

Le famiglie e le aziende del nostro territorio attendono da oltre 18 mesi risposte e rassicurazioni; è tempo, anche per la credibilità delle Istituzioni che tutti noi rappresentiamo, vengano date certezze. Ogni giorno di ritardo comporta un aggravamento della situazione in termini di mancata ripartenza delle attività produttive, impossibilità per i cittadini di rientrare nelle proprie case e di riprendere la propria vita. Confidando in un Vs interessamento, restiamo in attesa di un sollecito e positivo riscontro”. I sindaci di Niardo, Carlo Sacristani e di Braone, Sergio Mattioli