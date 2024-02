In Prefettura incontro sulla questione orso M90

giovedì, 8 febbraio 2024

Trento – Riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, prefetto Filippo Santarelli, al fine di esaminare e predisporre le misure di sicurezza in vista delle prossime manifestazioni e cortei preannunciati dai movimenti animalisti, anche a seguito dell’abbattimento dell’orso M90.

Nel corso della riunione, cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, della Provincia e del Comune di Trento, è stato deciso di intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza di partecipanti e cittadini ed assicurare l’ordinario svolgimento delle manifestazioni, anche tramite un adeguato presidio delle forze dell’ordine lungo il percorso del corteo, così da monitorarne attentamente l’andamento.

Le misure di sicurezza individuate mirano a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni all’interno di una cornice di sicurezza, consentendo una partecipazione pacifica e nel rispetto dei principi e dei valori che informano l’ordinamento.

Sono state intensificate le misure di protezione e vigilanza in favore delle personalità istituzionali coinvolte nell’abbattimento dell’orso M90 e che hanno subìto minacce ed azioni di contestazione, in modo da prevenire ed intercettare ogni potenziale pericolo per la loro incolumità personale.

Orso M90 e mancato servizio su Trento: il presidente Fugatti valuta la presentazione di una querela

In merito all’episodio dell’annullamento del servizio della giornalista Rai sul Comune di Trento, in conseguenza dell’azione legittima decisa nei confronti dell’orso M90, e in relazione al tenore delle critiche che travalicano il limite del diritto di cronaca di cui si è avuta notizia attraverso i media, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti informa che ha incaricato i legali dell’Avvocatura provinciale di valutare se ci siano gli estremi per la presentazione di una querela nei confronti della persona artefice delle offese, a titolo sia personale che in qualità di rappresentante della Provincia, per la grave lesione d’immagine.

La posizione di Oipa

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) esprime la propria solidarietà alla giornalista Rai, avendo appreso che l’amministratore delegato dell’azienda, Roberto Sergio, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

L’Oipa invita la Rai a rispettare l’”obiezione di coscienza” della sua dipendente che non ha voluto dare il suo contributo alla visibilità di una terra in cui si era appena consumata l’uccisione del giovane plantigrado per mano della Provincia autonoma guidata da Maurizio Fugatti.