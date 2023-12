In migliaia alla fiaccolata dei Maestri di sci e fuochi a Ponte di Legno

domenica, 31 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Giornata di grande festa in Alta Valle Camonica, iniziata con la musica in piazza XXVII settembre a Ponte di Legno (Brescia) e proseguita con la fiaccolata dei Maestri di Sci sulla pista Corno d’Aola-Valbione, alla presenza di Luigi Pelazza delle Iene, seguita dallo spettacolo pirotecnico. Una festa che proseguirà fino a notte fonda in piazza, mentre al Palazzetto dello Sport l’evento “SnowBirth Festival” ospiterà dj set e live music fino all’alba.

Il Comprensorio Pontedilegno-Tonale è stato preso d’assalto in questi giorni dai turisti che hanno a disposizione piste innevate in tutta la skiarea e la notte di San Silvestro registro il tutto esaurito a Ponte di Legno e al Passo Tonale tra strutture ricettive e seconde case.