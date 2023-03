In Alto Adige 35 milioni per il potenziamento dell’assistenza alla prima infanzia

venerdì, 10 marzo 2023

Bolzano – Ben 35 milioni di euro per il potenziamento dell’assistenza alla prima infanzia arrivano in Alto Adige dal PNNR. “I nostri Comuni investono nel loro futuro”, afferma l’assessora Deeg.

­Negli ultimi anni si è lavorato costantemente all’ampliamento quantitativo e qualitativo delle strutture per la prima infanzia. Di conseguenza, nel 2022 un bambino su tre di età compresa tra 0 e 3 anni sarà assistito da una delle 226 assistenti all’infanzia o da uno dei 105 microstrutture o dei 15 nidi nido. Per l’assessora alla Famiglia, Waltraud Deeg (nella foto), è importante continuare a promuovere questo sviluppo, anche perché la domanda delle famiglie è in aumento: “L’obiettivo della nostra politica attiva per la famiglia è sostenere nel miglior modo possibile le famiglie nella loro organizzazione quotidiana. L’ampliamento dell’offerta di servizi per la prima infanzia è un elemento importante in questo ambito. È gratificante che quest’orientamento di base sia sostenuto anche a livello europeo e statale e che a tale scopo vengano messi a disposizione degli stanziamenti”.

Finanziati progetti in 21 Comuni altoatesini

In Alto Adige sono stati stanziati 42 milioni di euro attraverso il Fondo per la ricostruzione e la resilienza (PNRR) per investimenti nel settore della prima infanzia. Di questi, circa 35 milioni sono stati assegnati ai singoli Comuni. Dopo che sette Comuni (Bronzolo, San Candido, Termeno sulla Strada del Vino, Lagundo, Brunico, Fiè e Cortaccia sulla Strada del Vino) avevano già ricevuto l’impegno per il finanziamento (parziale) dei loro progetti edilizi nell’estate dell’anno precedente, ora anche altri 14 Comuni (Perca, Prati di Vizze, Cortina sulla Strada del Vino, Silandro, Naz Sciaves, Racines, Naturno, Vipiteno, Vanga, Sterzing, La Valle, Prato allo Stelvio, Selva di Val Gardena, Tirolo, Vadena e Santa Cristina) ricevono contributi dal fondo. Un totale di 21 Comuni può quindi attingere a fondi per un totale di 13 milioni di euro. Inoltre, è disponibile un sostegno finanziario anche per i cosiddetti “Poli d’infanzia”. Si tratta di locali o edifici in cui i bambini da 0 a 6 anni sono accuditi e accompagnati in un buon coordinamento e cooperazione tra le rispettive strutture. I fondi affluiti in Alto Adige ammontano a 21,8 milioni di euro e riguardano investimenti nei Comuni di Bressanone, Tesimo, Barbiano, Badia, Corvara, Chienes e Vadena. “È positivo che siano messi a disposizione dei nostri Comuni importanti contributi agli investimenti per migliorare ulteriormente i loro servizi per le famiglie. Perché i Comuni sono partner importanti quando si tratta di fare dell’Alto Adige una terra a misura di famiglia. E dopo tutto, gli investimenti nelle nostre famiglie sono sempre un investimento nel futuro dei nostri Comuni e della nostra società”, conclude l’assessora Deeg.