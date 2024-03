In Alta Valle le celebrazioni per il 68° gemellaggio tra Ponte di Legno e Recco

lunedì, 18 marzo 2024

Ponte di Legno – Si rinnova il gemellaggio tra Ponte di Legno e Recco. In Alta Valle Camonica le celebrazioni si terranno questo fine settimana: giovedì 21 marzo arriveranno gli alunni di Recco, il giorno successivo si terrà l’incontro degli alunni e degli amici delle due località presso l’Istituto Comprensivo Don Giovanni Antonioli, alla Scuola Primaria.

Sabato 23 marzo dalle 15.30 sarà protagonista il territorio dalignese con percorsi di cultura, arte e sapori in piazza XXVII Settembre con animazione e intrattenimento musicale a cura dei Balari de l’Adamel, oltre ad attività sportive e giochi per i bambini di Recco e Ponte di Legno. Alle 21 il Palazzetto dello Sport ospiterà la festa del gemellaggio con serata danzante con l’orchestra Vips Band e degustazione della tipica focaccia col formaggio di Recco, in collaborazione col gruppo ANA Alpini di Ponte di Legno.

Domenica 24 marzo il gran finale: dalle 10.45 distribuzione e benedizione delle palme e degli ulivi presso l’Istituto Comprensivo don Giovanni Antonioli, Scuola Primaria, quindi la processione fino alla chiesa parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa.