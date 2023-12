Omaggio dell’Associazione Impronta Camuna ai vigili del fuoco di Brescia

martedì, 5 dicembre 2023

Brescia – Impronta Camuna ha reso omaggio ai vigili del fuoco di Brescia donando un grande tricolore che è stato posizionato sul pennone di Campo Marte. Dopo la cerimonia di Breno, dove l’Associazione Impronta camuna, guidata da Roberto Bontempi, ha assegnato il riconoscimento ai vigili del fuoco, permanenti e volontari, di Brescia e della Valle Camonica, una secondo appuntamento si è svolto nel parco intitolato a Sam Quilleri a Brescia, in occasione delle festa di Santa Barbara. A issare il tricolore sono stati i vigili del fuoco, saliti con l’autoscala.

“È un dono che Impronta camuna ha fatto alla popolazione bresciana e a chi tutela la sicurezza – spiega il presidente dell’associazione Roberto Bontempi –. I vigili dei fuoco, con le forze dell’ordine, sono custodi della sicurezza e vanno ringraziati ogni giorno per il lavoro che svolgono”. Inoltre – conclude Bontempi – “la cerimonia è avvenuta in occasione delle festa della patrona e nel mese in cui è stata promulgata la Costituzione italiana, il 27 dicembre di 76 anni fa”.