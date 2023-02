Impianto semaforico sulla statale 42 del Tonale a Endine Gaiano

domenica, 12 febbraio 2023

Endine Gaiano (Bergamo) – Disagi da domani sulla statale 42 del Tonale a Endine Gaiano (Bergamo): sarà installato un impianto semaforico sulla statale che collega Bergamo a Lovere per consentire i lavori di posa della tubazione dell’acquedotto per un tratto di circa mezzo chilometro.

Domani sarà allestito il cantiere e le opere dureranno fino al termine del mese di marzo. Il prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza ha convocato il coordinamento delle sicurezza, i sindaci di Endine Gaiano, Lovere, Costa Volpino, Ranzanico, Sovere e Spinone al Lago, la Provincia di Bergamo, vigili del fuoco, Polizia stradale e naturalmente Anas. C’è preoccupazione per le ripercussioni sulla viabilità dell’impianto semaforico in funzione dalle 9 del lunedì fino alle 12 del venerdì. Nei fine settimana il cantiere sarà rimosso e la strada sarà aperta al traffico nei due sensi di marcia.