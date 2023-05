Il Viaggio della Parola arriverà a Borno: inaugurazione il 20 maggio

martedì, 9 maggio 2023

Borno- Arriverà a Borno (Brescia) “Il Viaggio della Parola”. Lungo il sentiero che porta al lago di Lova verrà scoperta, inaugurata e benedetta la scritta in polacco “Chleba naszego daj nam”, ovvero “Dacci oggi il nostro pane”, che per Expo 2015 era collocata nel Padiglione della Santa Sede. L’evento è stato illustrato (nella foto) oggi nella sede della Comunità Montana alla presenza dell’assessore alla Cultura dell’ente comprensoriale, Massimo Maugeri, del sindaco di Borno, Matteo Rivadossi, quindi da Ginette Caron, curatrice del progetto, e da Marco Imperadori, Politecnico di Milano.

La scritta in polacco è stata destinata al paese camuno in ricordo del 25° anniversario della visita pastorale di Papa San Giovanni Paolo II. Le lettere metalliche – rese resistenti alle intemperie grazie ad un particolare trattamento a cura della ditta specializzata Nord Zinc, progettato col Politecnico di Milano – saranno collocate a fianco della piccola cappella di Sedulzo, lungo il sentiero che collega Borno al Lago di Lova.

Per l’occasione sarà a Borno, suo paese d’origine, Sua Eminenza cardinale Giovanni Battista Re, che il 19 luglio 1998 fece da tramite per far sì che l’amato Papa polacco venisse in Valle per una visita pastorale. Una giornataindimenticabile, che riempì quella piazza, che qualche anno dopo venne intitolata proprio a Giovanni Paolo II, proclamato santo da Papa Francesco nel 2014. Borno, 25 anni dopo quella visita storica, ha una nuova occasione per legare il suo paese a Wojtyla, grazie al progetto “Il Viaggio della Parola”.

La piccola cappella dove verrà collocata la scritta, è dedicata al culto mariano e risale al 1958. Sorge nel luogo dove, durante la Resistenza partigiana, un gruppo di ufficiali rocciatori nazisti venne colto da un’imboscata in cui morirono 14 tedeschi e due partigiani delle Fiamme Verdi della Valle di Scalve. La rappresaglia per il paese fu durissima e un centinaio di giovani bornesi vennero deportati nel campo di concentramento di Villafranca. L’intera vicenda è affrescata all’interno della cappella. Con la scritta “Chleba naszego daj nam” / “Dacci oggi il nostro pane” in polacco, lingua di Karol Wojtyla, la cappella di Sedulzo si arricchisce di un segno di pace e fratellanza, contro ogni guerra e ogni violenza.

“Il Viaggio della Parola” è un progetto di conservazione, rigenerazione e ricollocazione del Padiglione della Santa Sede a Expo Milano 2015, concepito da Ginette Caron in collaborazione con Nord Zinc e il team di Marco Imperadori, professore Ordinario del Politecnico di Milano, gestito da Caritas Ambrosiana, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura.

“Sulle facciate del Padiglione erano appoggiate 25 scritte metalliche che in 13 lingue traducevano le due citazioni tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, “Non di solo pane” e “Dacci oggi il nostro pane” con cui la Santa Sede ha voluto reinterpretare il tema dell’esposizione universale del 2015 a Milano. Le lettere metalliche erano collocate in modo da essere lette attraverso le proprie ombre evocando così, anche nel segno, l’episodio biblico della manna che scende dal cielo – spiega Ginette Caron, che ha ideato e curato il layout grafico delle scritte sul Padiglione concepito insieme a Quattroassociati architetti – Ci è sembrato allora opportuno che questo messaggio potesse continuare oltre Expo. Per cui, quando avvenne lo smantellamento del Padiglione, scaturì il desiderio di conservare e far rivivere queste parole con un ideale viaggio in giro per il mondo”.

IL VIAGGIO DELLA PAROLA

Borno è la diciannovesima scritta che compone “Il Viaggio della Parola”.La prima ricollocazione pilota è stata inaugurata sempre in provincia di Brescia, a Paderno Franciacorta, il 5 febbraio 2017. La seconda tappa (che ha inaugurato il progetto complessivo) è stata Milano. In occasione della visita di papa Francesco in città, il 25 marzo 2017, tre scritte in italiano (“Dacci oggi il nostro pane”), in inglese (“Give us today our bread”) e in portoghese (“Dá-nos hoje nosso Pão”) sono state affisse all’ingresso sulle pareti della navata della chiesa progettata dall’architetto italo sloveno Boris Podrecca per Quarto Oggiaro alla periferia di Milano e dedicata alla Pentecoste, la festa liturgica che celebra l’universalità del messaggio cristiano oltre le barriere linguistiche.

Vi è stata poi la tappa di Nonantola. Al Comune nei pressi di Modena è stata donata la scritta in ebraico antico. Le lettere, posizionate su un edificio rurale, ricordano i 73 ragazzi ebrei che durante la guerra furono accolti e aiutati a fuggire in Svizzera dagli abitanti del paese.

Quindi il viaggio è proseguito a Favara (in provincia di Agrigento) a cui sono state destinate le scritte “Dacci oggi il nostro pane” in cinese, greco antico e arabo presso la Farm Cultural Park, un’oasi di cultura strappata alla mafia e al degrado sociale.

Di seguito la Guinea Bissau a Cacine dove è stata destinata alla missione dei Padri Oblati di Maria Vergine la scritta nella lingua locale, il portoghese, “Nem só de pão”, quindi la prestigiosa sede episcopale milanese presso l’oratorio della Basilica di Sant’Ambrogio; e sempre nel territorio della Diocesi ambrosiana, presso la chiesa dedicata a Santa Beretta Molla a Trezzano sul Naviglio, progettata da Quattroassociati architetti. Fuori dal continente europeo il viaggio della Parola è proseguito verso l’University of Saint Joseph di Macau in Cina.

Le più recenti scritte sono state posizionate a Forio d’Ischia, in arabo, sul torrione saraceno e sempre a Milano presso il Refettorio Ambrosiano, la mensa dei poveri del quartiere Greco (in greco antico) e sulla facciata della sede della Caritas Ambrosiana (in Francese). Sempre in francese è la scritta presso l’oratorio di Lecco, mentre le due scritte in tedesco sono state posizionate presso Arte Sella e presso la Caritas di Stoccarda.

Citiamo infine la scritta in spagnolo collocata sulla sede della Caritas di Matera.

“Il Viaggio della Parola” è un work in progress che è possibile seguire sul sito https://www.ilviaggiodellaparola.it/

Per completarlo mancano ancora poche tappe: le due scritte russe in cirillico, quella in spagnolo “No solo de pan”, assegnata ad Amatrice, e quella in latino, destinata ai Musei Vaticani.Il progetto di rigenerazione “Il viaggio della Parola” è promosso da Caritas Ambrosiana con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, del Politecnico di Milano e dell’Accademia di Belle Arti di Pisa Alma Artis Academy.

Appuntamento dunque il 20 maggio a Borno, in località Sedulzo. Interverranno alla cerimonia di inaugurazione: cardinale Giovan Battista Re, decano del collegio cardinalizio in Vaticano, Ginette Caron, curatrice del progetto con Marco Imperadori (Politecnico di Milano) e Alessio Pesenti (Nord Zinc), Matteo Rivadossi, sindaco di Borno e Giorgio Buzzi, assessore del Comune di Borno.